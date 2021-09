„Chceme se vrátit k jednacímu stolu a řešit možnost převodu naší nemocnice pod kraj, podmínky a časové provedením. Potřebné dokumenty jsme na kraj už poslali. Snažíme se vyvolat další kolo jednání,“ řekl boskovický starosta Jaroslav Dohnálek.

Podle něj už není možné, aby desetitisícové Boskovice v dlouhodobém výhledu dále měly nemocnici na svých bedrech. „Podobné je to také s městskou správou sociálního zabezpečení. Ale to je jiná kapitola. Co se týká nemocnice, měl by ji vést územně vyšší celek a měla by být součástí jeho sítě zdravotnických zařízení. Pokud ji provozuje jednotlivec, je to pro něj obrovská finanční zátěž a konkurenční nevýhoda. Podle mého má město jiné úkoly,“ dodal.

Zástupci kraje Deníku potvrdili, že se k jednacímu stolu chystají. „Jednání se uskuteční v úterý 21. září. Zúčastní se ho hejtman, radní pro zdravotnictví a boskovický starosta,“ informovala krajská mluvčí Alena Knotková.

O převod nemocnice pod kraj se Boskovičtí snažili neúspěšně už před čtyřmi lety. Nedávno si nechali vypracovat audit, který ovšem tuto variantu nedoporučil. „Ekonomická bilance této varianty významně závisí na podmínkách vyjednaných s Jihomoravským krajem. Za uvažovaných podmínek by ale znamenala velkou majetkovou ztrátu města,“ informoval ve zprávě za auditorskou společnost Deloitte Advisory Filip Neterda.

Každoroční dotace

Jako příklad uvedl převod Nemocnice Litoměřice Ústeckému kraji. Cenu za provozní společnost stanovil znalec a budovy tamní nemocnice získal kraj bezúplatně. Hodnotu boskovického areálu odhadli auditoři na 300 milionů korun.

Nemocnice Boskovice sice vykazuje v posledních letech několikamilionový zisk, město ji ale každoročně dotuje. Výhled do dalších pěti let to ročně odhaduje na částku 20 milionů. Z toho přes 13 milionů do obnovy budov a zbytek poputuje na provoz. Kolem 9 milionů pak město ročně inkasuje od nemocnice za pronájem budov. Při zachování současného stavu musí město v příštích letech podle auditorů počítat s investicemi kolem 60 milionů korun a to je velká zátěž.

Nemocnice Boskovice zaměstnává kolem 500 lidí a má přibližně 250 lůžek. Ve městě funguje od roku 1958. V roce 1992 získalo státní zdravotnické zařízení město. V roce 1996 začala nemocnici provozovat společnost Brumeda, později IN Boskovice a to až do roku 2006, kdy skončila v konkursu. Nemocnici pak převzala městská společnost Nemocnice Boskovice.

V sousedním Blansku nemocnici provozuje také město. Podle blanenského starosty Jiřího Crhy, ale není možný převod pod kraj na programu dne. „Nemocnice se zatím ekonomicky drží. Samozřejmě obnova je nutná a město ročně přispívá asi deset milionů korun. Nemocnice se rozvíjí. Na vysoké úrovni tam máme například magnetickou rezonanci, zrekonstruovanou rehabilitaci a špičkovou neurologii. O převodu pod kraj v tuto chvíli neuvažujeme. V programovém prohlášení rady města máme, že nemocnice bude i nadále městská,“ uvedl Crha.