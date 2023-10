„Celková modernizace medicinálních plynů a instalace nové medicínské technologie pro jednotku intenzivní péče a centrální operační sály vyjde na 20,14 milionů korun. Celkem 8,4 milionů zaplatí nemocnice. A částku 11,74 milionů uhradí město Boskovice. Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj jako součást výzvy Integrovaného regionálního operačního programu,“ informoval jednatel boskovické nemocnice.

A personální otázky? Nemocnice v současnosti hledá šéfa dětského oddělení. „Víte sami, jak to v současnosti vypadá s dostupností lékařů. V systému žádní nejsou. Primariát tak zatím obsazený nemáme, oddělení vede pověřená lékařka. Jednáme s několika lékaři,“ sdělil Kavka.

Lékařům vadí přesčasy i v Boskovicích

Ještě větší jobovka se ale na nemocnici valí v podobě reálných výpovědí lékařů kvůli nově nastavené práci přesčas při službách a snaze o zvýšení základních výdělků. Sloužit je odmítají od prosince. Tento problém řeší všude. Napříč republikou podle informací ze začátku tohoto týdne vypovědělo přesčasy už asi šest tisíc lékařů. Přidat se k nim chystají případně i sestry a další zdravotníci.

Oznámili to zástupci mladých lékařů a zdravotnických a lékařských odborů. „Pevně doufám, že k prvnímu prosinci k výpovědím nedojde. Kdybychom se nedohodli, tak by to opravdu vedlo k omezení péče, minimálně plánované," uvedl začátkem týdne zástupce Sekce mladých lékařů České lékařské komory Jan Přáda. Podle něj výpovědi z přesčasů nepodávají jen mladí doktoři, ale i ti zkušení. Průměrný věk je osmatřicet let.

Zástupci boskovické nemocnice uvedli, že k výzvě se připojila také většina lékařů ve druhém největším městě na Blanensku. „Kolik to ale bude ve finále reálných výpovědí nevíme. Může to být polovina, tři čtvrtiny nebo prakticky všichni. Těžko se to nyní odhaduje. Pro někoho je ale tato práce posláním a peníze nejsou na prvním místně. Jednání stále pokračují, hledáme cestu, jak se dohodnout, aby nemocnice mohla fungovat čtyřiadvacet hodin denně,“ dodal Kavka.

Podle boskovické starostky Jany Syrovátkové je systém zdravotnictví podle aktuálních požadavků lékařů neufinancovatelný. „Na západě dokážou fungovat za jiných podmínek, ale s výrazně menším počtem lékařů i lůžek, pacient tak ovšem přichází o komfort dostupné péče, který tady u nás máme. Je to na úkor pacientů. Pokud u nás dojde k pádu systému, přežijí jen ty nemocnice, které se nějak s lékaři dohodnou. Chtějí čas i peníze. To je myslím v současné době neufinancovatelné. Zároveň nevěřím, že několik tisíc lékařů změní působiště. Na trhu práce bude obrovská konkurence a jejich uplatnění nebude jednoduché,“ uvedla Syrovátková.

Možností je i převod nemocnice na kraj

Část boskovické opozice žádá vedení města o svolání mimořádného zastupitelstva. Starostka uvedla, že tuto možnost zvažují. „Vzhledem k tomu, že dění v Nemocnici Boskovice s.r.o. a především situace v personální oblasti, je mírně řečeno hodně turbulentní, žádáme Vás o poskytnutí ověřených informací, jak všem zastupitelům, tak veřejnosti. Mimo jiné také existuje úkol, daný starostovi usnesením zastupitelstva města, o informování zastupitelů ve věci jednání o potencionálním převodu nemocnice na Jihomoravský kraj,“ napsal ve středeční výzvě za boskovické uskupení Spolu bývalý boskovický starosta a nyní opoziční zastupitel Jaroslav Dohnálek.

Jana Syrovátková dodala, že k otázce možného převodu nemocnice pod kraj se vrátí tento týden, kdy budou úředníkům zasílat stanovisko města. Jsou otevření dalším jednáním. O nemocnici ve své režii má město podle ní stále zájem, ale možná bude vše nakonec jinak i díky současné situace ve zdravotnictví.

„Když jsem šla do voleb, přemýšlela jsem o naší nemocnici jako o zdravém provozu. Který má sice svoje chyby a nedokonalosti jako každý. Ale to jsem bohužel nevěděla, co se bude napříč republikou dít a že ji můžou potopit vlastní lidi. Věřila jsem, že vlastní nemocnici tady všichni chceme a dokážeme vést. Myslím si to pořád, ale nemůžu u toho zůstat sama jako kůl v plotě, když se nechtějí zaměstnanci přidat. Děláme vše, abychom zachovali dostupnou péči v maximálním možném rozsahu. Jednáme s krajem a hledáme řešení. Připravujeme také memorandum o spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno,“ informovala boskovická starostka.