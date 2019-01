Boskovice - Nemocnice Boskovice v nejbližší době plánuje řadu novinek. Kromě modernizace klinických laboratoří, která už je hotová, se pustí například do rekonstrukce oddělení ortopedie.

Nová recepce v boskovické nemocnici. | Foto: archiv nemocnice

Nepůjde o celkovou přestavbu, ale spíše o vylepšení oddělení. „Přibudou celkem čtyři nadstandardní pokoje, z čehož dva budou na ortopedii a dva na chirurgii," uvedl jednatel nemocnice Dan Navrátil s tím, že rekonstrukci chtějí zahájit v nejbližších týdnech.

Změny se dočká i interní oddělení nemocnice. „Snížíme počet pacientů na jednotlivých pokojích a část stávajících lůžek vyměníme za nová. Snížení počtu lůžek na pokojích souvisí s tím, že se nám podařilo s pojišťovnou nasmlouvat dvanáct lůžek následné péče. To by mělo pomoci k uvolnění akutních lůžek a k většímu komfortu pacientů, kteří potřebují dlouhodobou péči. Pacienty, kteří vyžadovali dlouhodobou péči, jsme totiž převáželi do letovické nemocnice. Díky lůžkům následné péče přímo u nás budou ušetřeni cestování z nemocnice do nemocnice," vysvětlil Navrátil.

Větší komfort podle něj pocítí i pacienti rehabilitace. „Pro ně jsme zahájili stavbu nových šaten. Ty dosavadní už neodpovídají dnešním nárokům," dodal jednatel nemocnice.