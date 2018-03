Nemocnice Blansko zruší část lůžek. Ve Vyškově se zatím nic nemění

Blansko, Vyškov – V Nemocnici Blansko, kterou provozuje město, ve čtvrtek zahájili úpravy lůžkového fondu. Potrvají šest týdnů. Cílem je sjednotit oddělení následné péče, protože nyní je jeden pokoj jinde. Stejně tak sjednotit oddělení neurologické jednotky intenzivní péče. Ty jsou v nemocnici dvě. K dosavadnímu uspořádání měly už dlouho připomínky zdravotní pojišťovny. „Náklady půjdou do statisíců, úspory budou v řádech milionů,“ uvedla ředitelka nemocnice Vladimíra Danihelková.

Nemocnice BlanskoFoto: www.nemobk.cz

Někteří opoziční zastupitelé z KSČM poukázali na nedostatek informací. Na nedávném jednání zastupitelstva na to poukázala například Natálie Novotná. „Nemocnice zruší jedno oddělení, na víc než čtyřicet lidí připadne jedna sprcha a tři záchody, budou bez jídelny. K čemu změny jsou, kolik budou stát? Kdo je zaplatí?“ ptala se radních Novotná.

Podle ředitelky Danihelkové jsou změny dlouho plánované a potřebné. Na tom, jak bude nové uspořádání vypadat, spolupracovalo vedení s primáři oddělení. „Procházejí tím i jiné nemocnice, je to realita dneška,“ konstatovala Danihelková. Dodala, že sjednocení oddělení přinese velké úspory a větší komfort pro pacienty i personál.

Změny v nemocnici∙ Společný lůžkový fond v Nemocnici Blansko má 65 nasmlouvaných lůžek a 29 přistýlek.

∙ Z tohoto počtu je průměrně využitých jen 73 lůžek. Po úpravách zůstane 65 lůžek a 16 přistýlek.

∙ Náklady na akci jsou zhruba 300 tisíc korun. Úpravami lůžkového fondu a sjednocením oddělení má nemocnice ušetřit na konci roku až osm milionů korun.



Do poloviny dubna má být všechno dokončené. „Těch šest týdnů bude složitých, uděláme vše, aby to pacienti pocítili co nejméně. Ale zprávy, že se nebudou mít kde osprchovat, jsou nesmysl,“ podotkla ředitelka.



V sousední vyškovské nemocnici zatím počet lůžek nesnižují. Letos tam však končí smlouvy s pojišťovnami a vedení nemocnice s možnými změnami počítá. „O počtu lůžek budeme jednat ve druhém pololetí s krajem, který je zřizovatelem,“ uvedla ředitelka Nemocnice Vyškov Věra Seidlová.



Blanenská zastupitelka za KSČM Natálie Novotná připomněla také půlroční spor vedení nemocnice s lékaři kvůli službám. Jak poznamenal její kolega Emil Pernica, zaměstnanci se obávají propouštění. „Některým kolegům včetně mě se systém služeb nelíbí. Víc k tomu neřeknu. S vedením nemocnice jednáme,“ řekl lékař, který si nepřál zveřejnit jméno.



Nespokojenost některých sester a lékařů ředitelka Danihelková připustila. „Jednáme. Ale musíme se chovat zodpovědně. Personál musí být vytížený. Vždyť na mzdy jde sedmdesát procent z nákladů,“ uvedla. Zprávy o propouštění popřela. Poznamenala, že počet zaměstnanců sníží odchody do důchodu.