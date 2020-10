Tři sta padesát až čtyři sta. Tolik lidí se ročně dostane do blanenské nemocnice s mozkovou příhodou. Specializovaný program a pracoviště, které se zabývá péčí o pacienty po mrtvici spustili Blanenští před dvaceti lety.

Je součástí neurologického oddělení a už několik let patří do republikové sítě specializovaných pracovišť. „Statut takzvaného Iktového centra získala nemocnice před sedmi lety a byla zařazena do sítě specializovaných pracovišť v Česku. Těch je u nás v současné době pětatřicet,“ uvedl primář neurologického oddělení Dušan Tenora.