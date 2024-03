Rotační jednotka se má začít stavět ve druhé polovině letošního roku za plného provozu nemocnice. Náklady rozpustí město do rozpočtu v následujících třech letech.

Nový rozsah prací a navýšení jde podle současného vedení města na vrub hlavně nevyhovujícímu technickému stavu navazujících prostor a také bezpečnostním standardům. Blanenští zastupitelé ho odsouhlasili. Finální cena vzejde z výběrového řízení, je možné, že bude nižší. Část opozice hlasovala proti nebo se zdržela hlasování.

„Když pominu inflaci, máme budovat něco, co bude dražší o padesát procent, než se čekalo? Když jsem se před časem ptal na původní rozpočet, zda je aktualizovaný, a že těch necelých devadesát milionů sedí, bylo mi řečeno, že ano. To samé ohledně statiky. Navýšení o padesát procent je nepřijatelné,“ řekl na zasedání zastupitelstva Jan Došek za opoziční Fórum Blansko.

Lidovec Jan Pořízek poukazoval na to, že v materiálech pro zastupitele bylo odůvodnění na zmíněné navýšení o 55 milionů shrnuto jen do jednoho odstavce.

„Je to opravdu hodně peněz, dotace na to nezískáme a je to na úkor dalších investic města. Původní studie tedy za nic nestála? Dělám rekonstrukci za sto milionů a nemám podrobné stavební průzkumy, i když peníze na to mám? Neřešila se skladba střechy? Chceme slyšet, kde se stala chyba, měl k tomu být seminář,“ uvedl Pořízek.

Podle místostarostky Lenky Dražilové za hnutí ANO vyšly při zpracování dokumentace najevo nové skutečnosti, které navýšily původní cenu. Pro budoucí provoz nemocnice odhalily nevyhovující technický stav navazujících prostor. I ty je nezbytné zrekonstruovat.

„Většina změn se týká nutnosti adaptovat prostory tak, aby vyhověly požárně bezpečnostním normám. Konkrétně jde o výtahy, záložní zdroje, protipožární otvorové výplně a další,“ vysvětlila Dražilová.

Projektant Petr Tomický argumentoval, že při stavebních průzkumech zjistili, že za zenitem je v této části nemocnice také kanalizace. Napojit na ni nově přistavěné patro bez následných potíží v nižších podlažích je za stávajícího stavu téměř nemožné.

K zásadnímu navýšení ceny došlo u schodišť nebo výtahů. Tam se původně počítalo při jejich obnově jen s částkou několik set tisíc. Nyní jsou to milionové položky. To samé střecha.

„Na střeše jsou nesoudržné vrstvy štěrků. Pokud na ni chceme kotvit nějaké chladicí zařízení, musí se komplet rozebrat a nahradit celá. Uvnitř schodišť je velké množství instalačních rozvodů, které tam nemají v chráněné únikové cestě co dělat. Další nesplňují bezpečnostní parametry. Problémem jsou i stará plastová okna. Nedá se říct, že zpracovatel původní studie se v ceně netrefil. Spousta aspektů a navýšení vyvstala v únikových cestách, kde jsou vzhledem k bezpečnosti neústupné normy, “ popsal změny Tomický.

V přístavbě pátého patra v budově A vznikne standardní lůžková jednotka, ve které se budou jednotlivá oddělení střídat, rotovat, vždy po dobu jejich rekonstrukce. Navazovat na ni budou dvě samostatná schodiště a k dispozici budou čtyři lůžkové výtahy.

„Tato investice umožní postupně zrekonstruovat veškerá lůžková oddělení, aniž by byl provoz oddělení přerušen či významně omezen,“ informovala ředitelka blanenské nemocnice Vladimíra Danihelková.

Co na začátku?

V první fázi se do rotační jednotky přemístí oddělení rehabilitace B, aby se uvolnil prostor v přízemí budovy A, kde se vybuduje zcela nový urgentní příjem. Ten je pro rozvoj nemocnice a udržení odborných služeb zcela zásadní. V dalších etapách se zmodernizují lůžková oddělení neurologie, interny a další.

„Každý krok, který vedl k nárůstu ceny rotační jednotky, jsme konzultovali s odborníky. Kompromis to nesnese. Chceme udělat maximum, abychom po náročné a nákladné rekonstrukci už do těchto prostor nemuseli vstupovat,“ dodala Danihelková.