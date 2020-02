Využije k tomu kapacity oddělení nukleární medicíny. To má totiž v dohledné době zaniknout a nyní má třináct lůžek. Rozhodli o tom v úterý blanenští radní na základě analýzy, kterou si nemocnice nechala vypracovat.

„Na oddělení nukleární medicíny končí životnost přístrojů a zároveň se zpřísňuje legislativa. Okamžité investice na tomto oddělení do nových přístrojů a stavebních úprav by přesáhly dvacet milionů korun. Navíc jeho budoucnost je nejistá. Velká část personálu se blíží k důchodovému věku a obecně je trend směřovat tento typ péče do specializovaných center ve velkých nemocnicích,“ okomentoval rozhodnutí zástupců města blanenský místostarosta František Hasoň.

Blanenští ještě čekají na stanovisko zdravotní pojišťovny, zda tento postup a zřízení nových rehabilitačních lůžek odsouhlasí.

Ambulantní pracoviště nukleární medicíny fungovalo v Blansku od roku 1974. Od roku 1985 pak v nově postavené nemocnici přibylo také lůžkové oddělení. To v poslední době využívaly ročně přibližně dvě stovky pacientů. Drtivá většina přitom byla z okolních okresů. Pacienti z Blanenska byli v řádech jednotlivců.

Oddělení, kde se léčí pomocí otevřených zářičů některá specifická onemocnění jako například onemocnění štítné žlázy, bude v provozu do konce června. „Nejbližší ambulantní pracoviště nukleární medicíny jsou v Brně, a to hned čtyři. Nejbližší lůžková péče je v nemocnici v Olomouci, Ostravě nebo Hradci Králové. Kapacitu mají využitou na méně než polovinu a přijmout pacienty navíc nebude problém,“ uvedl náměstek pro léčebně preventivní péči blanenské nemocnice Vladimír Navrátil.

Dodal, že brněnský Masarykův onkologický ústav plánuje výstavbu lůžkového oddělení nukleární medicíny pro poskytování specializované péče.

Ředitelka blanenské nemocnice Vladimíra Danihelková uvedla, že uzavření oddělení se dotkne patnácti zaměstnanců nemocnice. Lékařů a dalšího zdravotnického personálu. Všem podle ní nemocnice nabídne práci.

„Objevují se nové léčebné metody. Pacientů z našeho regionu jsme měli na oddělení nukleární medicíny minimum. Naše nemocnice regionálního typu byla v republice v podstatě jediná, která měla k tomuto oddělení lůžka. V našem případě je potřeba zajišťovat v první řadě péči lidem z regionu. V oblastech neurovaskulárních chorob, neurologie a hlavně také rehabilitace, kde potřeba lůžek narůstá,“ upřesnila Danihelková.

Investice na převod lůžek do režimu rehabilitační péče a úpravu končícího oddělení nukleární medicíny nemocnice ještě spočítané nemá. Odhad je kolem šesti milionů korun. Danihelková zároveň připustila, že navýšení lůžek pro rehabilitaci je pro nemocnici daleko lukrativnější. Za předloňský rok uváděla nemocnice za provoz třiceti těchto lůžek kladný hospodářský výsledek ve výši osm milionů korun.