Nemají místo ani vybavení. Dvouleté děti do školek nepatří, tvrdí ředitelka

Jižní Morava – V mateřské škole Puškinova ve Vyškově s obavami vyhlížejí rok, kdy podle novely musí vyhovět každé žádosti o umístění dvouletých dětí. Jejich nástup by tam zatím nezvládli. „Nemáme na to kapacitu ani vybavení, museli bychom například koupit přebalovací pulty,“ uvedla ředitelka Ivona Henrichová.

Dodala, že tak malé děti do školky nepatří. „Nejsou samostatné. Na to mají být rodiče nebo jiné organizace,“ tvrdí ředitelka.

To si myslí i jedna z matek Alžběta Rybková. „Chápu, že se maminky chtějí vrátit do práce, být s dítětem doma je náročné. Ale podle mě dítě ve dvou letech ještě potřebuje být celý den s matkou. Ve třech už je samostatnější a začne mít větší zájem o kontakt s lidmi mimo rodinu. Tehdy je podle mě dobré dát dítě do školky,“ řekla.

Co přinese novela

• Od školního roku 2020 až 2021 budou mít všechny dvouleté děti nárok na přijetí do mateřské školy ze zákona. Stanovuje to novela školského zákona schválená v roce 2016.

• Podle ministerstva školství je hlavním cílem zařazování dvouletých dětí do předškolního vzdělávání, slaďování rodinného a pracovního života.

Školky mohou nyní přijímat děti mladší tří let jen v případě, že je ve třídě méně než osmadvacet dětí. Počet se má podle ministerstva školství upravit. Slibuje méně žáků ve třídách a výpomoc od proškolených chův. „Z věkové kategorie mladších tří let, což představuje přes sto tisíc dětí v republice, jich teď navštěvuje mateřskou školu pětačtyřicet tisíc. Věřím, že když bude od rodičů poptávka, rozumný zřizovatel tomu vyhoví i bez povinnosti. Čísla dokazují, že to funguje i bez podmínky,“ podotkl ministr školství Robert Plaga.

V mateřské škole Dvorská v Blansku přijali pár dvouletých dětí už loni. Šlo totiž o sourozence. „Máme i chůvu, jedna učitelka by to určitě nezvládla,“ uvedla ředitelka Eva Wasserbauerová.

Do školky pořídili i vhodné pomůcky. „Připravujeme se postupně, ale výraznější změny neplánujeme, nemělo by nás to zaskočit,“ dodala ředitelka.

Do velkých úprav a rozšíření kapacity mateřské školy se už loni pustili v Drnovicích na Blanensku. Projekt stál dvaadvacet milionů korun. Většinu nákladů pokryly dotace. Přibyla jedna třída a výrazně se zlepšilo zázemí. Na původní čtyřicet let staré budově přistavěli dělníci patro, celou ji zateplili a opravili původní podlahy. „Školka už hlavně potřebovala modernizaci. Sledujeme také demografický vývoj a víme, že víc míst budeme potřebovat,“ řekl před časem starosta Drnovic Petr Ducháček.

Kapacitu školky letos rozšíří také v Drnovicích na Vyškovsku. Ke stávající budově přibude přístavba.

ANETA BERÁNKOVÁ

TEREZA HANUSOVÁ