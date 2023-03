Tamní škola denně vaří 780 obědů. Svačiny nedělá. V Gymnáziu Boskovice na Blanensku zdražili obědy loni na podzim o pět korun. Pro děti nad patnáct let tam nyní stojí pětatřicet korun. Mladší spolužáci je mají o korunu levnější. „V tuto chvíli nejvíce zdražila vejce a zelenina. Vaříme 430 až 440 obědů denně. Snažíme se vařit tak, abychom plnili výživové normy a spotřební koš. Připravujeme klasická jídla, ale zařazujeme do jídelníčku i nové recepty. O dalším zdražování v tuto chvíli neuvažujeme,“ sdělila vedoucí tamní školní jídelny Radmila Tandlerová.

Kolik stojí školní obědy v kraji?

Základní škola Vyškov, Nádražní

Děti 11 až 14 let: 32 korun

Děti nad 15 let: 35 korun

Zaměstnanci: 36 korun

Gymnázium Boskovice

Děti 11 až 14 let: 34 korun

Děti nad 15 let: 35 korun

Základní škola Sloup

Děti 11 až 14 let: 34 korun

Děti nad 15 let: 37 korun

Zaměstnanci: 37 korun

Cizí strávníci: 80 korun

Ministerstvo školství reagovalo na významné navýšení cen vstupných potravin a výrazné inflace úpravou legislativy. Školním jídelnám umožnilo od února letošního roku, aby mohly navýšit platby za stravování. „Jde o navýšení horního limitu o dvacet procent tak, aby děti jedly nadále v jídelnách dobře a kvalitně. A aby měly jídelny větší prostor reflektovat to, co se děje na trhu s cenami potravin a udržely tak kvalitní školní stravování. Zvýšený horní limit je možnost, nikoliv povinnost,“ informovala mluvčí ministerstva Aneta Lednová.

Na prvním stupni může maximální cena oběda vzrůst z devětatřiceti na sedmačtyřicet korun. Žáci na druhém stupni mají od prvního února stanovenu maximální cenu na padesát korun, namísto dosavadních jednačtyřiceti korun. Podle ekonoma Lukáše Kovandy ovšem ne všechny školy budou nutně kvůli nové vyhlášce zdražovat, a ne v plném rozsahu. „Pravděpodobněji spíše v pásmu od deseti do dvaceti procent. Navíc ceny potravin se nyní postupně začínají stabilizovat, takže letos nelze čekat tak markantní zdražování jako loni, kdy jejich ceny vzrostly v souhrnu o šestadvacet procent,“ uvedl Kovanda.

Dodal, že zdražování školních obědů je pro řadu domácností neúnosné. „Rodiče až desetitisíců žáků tak na konci letošního školního roku nebudou moci svým ratolestem obědy vůbec platit a jejich děti tak zůstanou bez teplého jídla,“ poznamenal odborník.

Stát podobným rodinám v nouzí pomáhá v několik dotačních programech. Jedním z nich je například výzva Obědy zdarma, kde byla na rok 2023 vyčleněna opět částka šedesáti milionů korun. „Ta byla ale kvůli zdražování potravin, potažmo školních obědů, navýšena nakonec na sto milionů korun,“ upřesnila ministerská úřednice Aneta Lednová.

Školní stravování žáků a žákyň základních škol, jejichž rodina se ocitla v nepříznivé finanční situaci, podporuje Ministerstvo školství už od roku 2016. Podle úředníků zájem o dotaci rok od roku stoupá, a to ve všech krajích. „Zatímco v prvním roce vyhlášení bylo podpořeno přibližně 3 700 žáků v 580 školách, v roce 2021 to bylo už 9 500 žáků v 920 školách,“ informovali.