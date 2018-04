Největší letní kino v republice čekají další opravy. Vznikne odpočinková zóna

Tišnov, Bořitov – V dresu PRO-STATICu Blansko se spoluhráči vybojoval právo postupu do druhé futsalové ligy. Ve velkém fotbale byl s Tišnovem na nejlepší cestě do Moravskoslezské ligy. Na jaře ale bude zachraňovat okresní přebor v Bořitově. „Vím, co mě čeká,“ říká výborný futsalista a fotbalista David Bednář.