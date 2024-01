V pětitisícovém Adamově na Blanensku se pustili v lokalitě Horka do stavby parkovacího domu . Vůbec prvního na okrese. Základy těžká technika vyhloubila ve srázu mezi panelovými domy v ulici Sadové a základní školou v ulici Komenského. Projekt Adamovští připravovali několik let a stavba má nabídnout 288 parkovacích míst. Město stavbu rozdělilo do dvou etap. V té první vznikne jedna ze dvou věží pětipatrové budovy pro sto dvacet aut a základy druhé.

A stavba nového krytého bazénu? V blanenském rozpočtu je na ni zatím vyčleněno jen patnáct milionů. „Jakmile bude jasno ohledně termínů realizace, do rozpočtu zapojíme další prostředky, které nyní nejsou jeho součástí. Stavba krytého bazénu bude financována vícezdrojově – pomocí případné dotace, přebytku z roku 2023 nebo financí z dlouhodobě zhodnocovaných účtů. Náklady na stavbu nového krytého bazénu by se v příštím roce mohly vyšplhat na několik desítek milionů korun,“ informoval na webu města blanenský starosta Jiří Crha.

Bezmála tři sta milionů korun pak bude stát společná čistírna odpadních vod a kanalizace v obcích Suchý a Žďárná. Hotovo má být příští rok do podzimu. Od nákladné stavby si místní slibují zlepšení komfortu obyvatel a také rekreantů, kteří na Suchý jezdí do vyhlášeného kempu s rybníkem.

Významně pomůže také k ochraně přírody v nedaleké Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. „Obě obce totiž dosud měly pouze jednotnou kanalizaci bez následného čištění odpadních vod. Nevyčištěná voda tak odtékala do potoka Žďárná směrem do Sloupu, kde již začíná rozsáhlý podzemní jeskynní systém Moravského krasu,“ informovali za investora zástupci Svazku vodovodů a kanalizací města a obcí.

Tajemník Svazku Petr Tioka uvedl, že celkové náklady včetně daně jsou 297 milionů korun, z toho dotace pokryjí 172 milionů korun. Délka nově budované kanalizace bude téměř čtrnáct kilometrů dlouhá. „Kromě nové splaškové kanalizace v obcích Suchý a Žďárná bude postaven i kanalizační přivaděč ze Suchého do kanalizace ve Žďárné. Tam bude totiž čistírna odpadních vod stát na opačném konci než je přítok od obce Suchý,“ upřesnil Tioka.

OBNOVA VODNÍ NÁDRŽE

V listopadu pak mají dělníci dokončit rozsáhlou rekonstrukci vodní nádrže Letovice, kterou místní nazývají podle říčky Křetínky. Začala v létě 2021 a většina prací je již hotová. „Dokončujeme korunu hráze, přelivnou zeď a spadiště. V následujících měsících se budeme soustředit na dokončení mostovky a vybetonování skluzu a vývaru,“ uvedl nedávno generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Součástí prací byla také těžba, odvoz a uložení sedimentů. „Odtěžili jsme šestasedmdesát tisíc kubíků. Což je o deset tisíc kubíků sedimentů více, než byl původní plán. To se odrazí zejména na kvalitě vody v nádrži. V místě uložení usazenin teď vysadíme přes čtyři stovky kusů dřevin, které jsou původní a v lokalitě se přirozeně vyskytují,“ dodal Gargulák.

Cílem rekonstrukce bylo zachovat všechny účely nádrže – od ochrany před povodněmi, přes hospodaření s vodou, nadlepšování průtoků pod nádrží, až po rekreační využití. Náklady na rekonstrukci vodní nádrže Letovice vyčíslil státní podnik na 236 milionů korun, z toho 217,5 milionu zaplatilo Ministerstvo zemědělství a zbylých 18,5 milionu platí Povodí Moravy.

Po osmadvaceti měsících práce se zahrada na Státním zámku v Lysicích na Blanensku změnila k nepoznání. Rozsáhlá obnova za bezmála 194 milionů korun ji vrátila šmrncovní podobu z konce devatenáctého století. Místní doufají, že od jara a hlavně v létě bude magnetem na turisty a zvýší návštěvnost. Ročně do Lysic jezdilo přes třicet tisíc turistů, z toho polovina vstupů byla právě do zámecké zahrady.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Do slavnostního otevření na konci března musí Lysičtí ještě dokončit úpravy, které se do projektu nevešly. „Věřím, že po dokončení prací budou Lysice něco jako Rolls Royce mezi historickými zahradami. A další podobná obnova nebude potřeba dalších osmdesát let. Za mě je to zázrak, že se na akci takového rozsahu podařilo sehnat peníze. Zároveň je to ten nejbáječnější vánoční dárek, co jsem mohla dostat,“ řekla ve středu Deníku Rovnost lysická kastelánka Martina Rudolfová.

Přes 182 milionů korun putovalo do Lysic z dotačního titulu ministerstva kultury Péče o národní kulturní poklad. Dříve se z něj opravovalo například Národní muzeum nebo Státní opera v Praze. Lysičtí podle Rudolfové uspěli jako první mimopražští žadatelé.