Blansko /FOTOGALERIE/ – Amputovaná ruka, zástava srdce i pneumotorax. V blanenských ulicích v sobotu trpí mladí lidé. Zranění jsou však naštěstí jen naoko. Namaskovaní figuranti simulují oběti různých nehoda zdravotních kolapsů v soutěži mladých zdravotníků. Účastní se jí žáci prvního i druhého stupně základních škol.

V centru města děti ošetřují drobnější poranění, ale řeší i vážnější situace. Záchvat cukrovky, krvácení z nosu, infarkt, mozková mrtvice, zlomeniny. To všechno jsou podle hlavní rozhodčí soutěže Ivy Kučerové běžné případy, s kterými se děti mohou v životě setkat. „Dříve jsme soutěž pořádali v lese. Teď jsme si řekli, že by bylo dobré uspořádat takovou akci přímo ve městě. Ať se lidé zastaví a zajímají se, co se děje,“ vysvětluje Kučerová.