Nejstaršímu kandidátovi bude 90 let. O hlasy voličů se ucházejí ale i studenti

Blanensko - Velké strany na Blanensku většinou sázejí na politické matadory nebo současné vedení obcí. O hlasy voličů budou však bojovat i studenti.

Ilustrační foto, hlasovací lístek.Foto: Michal Fanta

Podle statistik jsou na druhém místě za živnostníky a podnikateli na kandidátních listinách na Blanensku nejčastěji zastoupení důchodci. Velké zastoupení mají starší lidé například na patnáctičlenné kandidátce adamovských komunistů, kde je jedenáct lidí v důchodu.

Nejstarším člověkem, který se bude na Blanensku v komunálních volbách ucházet o hlasy voličů, je Stanislav Olejníček. Příští rok mu bude devadesát let. Na kandidátce je však stále vitální důchodce víceméně do počtu. Je na předposledním šestadvacátém místě.

To o sedmašedesát let mladší Filip Jimramovský má zcela jinou pozici. Za uskupení Stan a Sportovci Boskovice je dvojkou. „Filip pracuje jako manažer sportovního oddílu. Je mladý, perspektivní, jazykově vybavený. Ve své práci vede jednání, spolurozhoduje o penězích a je zodpovědný nejen za sebe. Takové mladé lidi podle mého Boskovice potřebují,“ řekl lídr Sportovců Radek Mazáč.

V Boskovicích se do komunální politiky chce dostat také několik studentů. Za Piráty kandiduje na osmém místě osmnáctiletý David Liber a za ANO na dvanáctém místě stejně starý Petr Čermák. „Kandiduji především proto, abych se zasadil o správné fungování a prosperitu Boskovic,“ uvedl Čermák.

Nejmladší a nejstarší kandidáti v okrese

David Liber, 18 let, Piráti, Boskovice

Petr Čermák, 18 let, ANO, Boskovice

Dominik Boháček, 18 let, KSČM, Křtiny

Ondřej Brodecký, 18 let, SPD, Blansko

Kateřina Kobylková, 18 let, NK, Roubanina

Zuzana Pecháčková, 18 let, KDU-ČSL, Letovice

Stanislav Olejníček, 89 let, KSČM, Boskovice

Do jaké míry ovlivňuje věk kandidáta voliče, není podle brněnského politologa Lubomíra Kopečka možné říct. „Je to velmi individuální. Může být vitální sedmdesátiletý starosta, který funkci vykonává už léta. Všichni ho znají a jeho věk proto pro jeho voliče nebude hrát roli,“ uvedl.

U velmi mladých kandidátů podle Kopečka záleží na tom, zda je volič například jejich vrstevník. „U starších voličů pro ně může být nevýhoda, že si o něm mohou myslet, že kvůli svému nízkému věku není pro vykonávání funkce dostatečně kvalifikovaný. Mladší voliči mu zase můžou víc věřit, protože mají stejnou zkušenost,“ popsal.

Zda přitáhnou mladí kandidáti k volbám víc mladých a například prvovoličů, záleží na konkrétní osobnosti kandidáta. „Musí jít o mediálně populárního a na sociálních sítích vlivného člověka. Jeho nižší věk může být pro kandidáta výhoda, pokud ví, jak s mladými lidmi mluvit a pracovat na sociálních sítích. Rozhodně však nejde o univerzální návod,“ dodal.

Na mladé tváře v první desítce své kandidátky sází například boskovická ODS. Na devátém místě je devatenáctiletý student Martin Staněk a desítku uzavírá dvaadvacetiletý Čestmír Sekanina. Osmnáctiletou zastupitelku mohou mít také v obci Roubanina, kde kandiduje studentka Kateřina Kobylková. „O politiku nejen komunální se zajímám. Chodím na jednání zastupitelstva. Vím, že by to byla práce navíc při studiu. Ale jsem připravená se s tím poprat a být platná,“ řekla Kobylková.

V městech na Blanensku sází větší strany a uskupení na čelních místech vesměs na matadory komunální politiky a současná vedení.