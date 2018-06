Nejlepší mladý chemik? Letovický deváťák. Mamka si myslela, že žertuji, říká žák

Pasohlávky – Půl hodiny strávil naposledy v koloně přes most na silnici I/52 u Pasohlávek řidič Michal Švrček z Horních Věstonic na Břeclavsku. Jezdí tudy pravidelně. „A to jsem jel po mostě v pondělí kolem šesté večer, kolem poledne hlásili až hodinové zdržení,“ řekl. Kvůli špatnému stavu mostu tam od května řídí dopravu semafory a průjezdný je jen jeden jízdní pruh. Trasa začíná být vytíženější kvůli tomu, že tudy lidé míří na dovolenou do Chorvatska.