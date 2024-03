/FOTOGALERIE/ Oprýskané, rozbité, zašlé. Některé památky z Blanenska byly ještě nedávno v žalostném stavu. Po nákladných změnách však nyní soutěží o titul nejlépe opravené památky Jihomoravského kraje za loňský rok. Mezi více než třicítkou uchazečů z jihu Moravy jich je celkem sedm.

Nová zámecká zahrada v Lysicích? Zázrak a nejbáječnější vánoční dárek, říká kastelánka Martina Rudolfová. | Video: Deník/Jan Charvát

Už několik stovek hlasů mezi velkými stavbami za první týden získala obnovená zahrada na Státním zámku Lysice. Rozsáhlá obnova za bezmála 194 milionů korun trvala déle než dva roky a vrátila zahradě šmrncovní podobu z konce devatenáctého století. Deník rekonstrukci podrobně mapoval a čtenáři si ji mohou připomenout ve speciální galerii.

Turisté se do zahrady poprvé podívají v závěru března. Místní doufají, že od jara a hlavně v létě bude magnetem na turisty a zvýší návštěvnost. „Před patnácti lety jsme na zámek vyrazili na první společný výlet s budoucím manželem. Musíme se tam zastavit,“ uvedla na sociální síti jedna z hlasujících Dana Špačková Hrnčířová.

Podívejte se, jak zahrada vypadala před a po opravách

Velký ohlas vzbudily také restaurátorské práce na husitském sousoší poblíž Bořitova. Známé historické postavy v nadživotní velikosti tam vytesal do pískovcové skály před bezmála sto lety tamní rodák a amatérský sochař Stanislav Rolínek. Obnova sousoší zabrala několik měsíců a skončila loni na podzim.

„Ve svahu jsme museli postavit lešení. Sousoší jsme postupně zbavili nánosů mechů a lišejníků. Odsolili ho a zpevnili. Dlouho jsme se vyhrávali s tmelením a patinováním pískovcového povrchu. Tak, abychom ho sjednotili a zatmelené části ladily s původním materiálem,“ řekl kamenosochař Vítězslav Váradi mladší z Blanska, který s kolegy restaurování provedl.

Novotou nyní září do dálky také fasáda věže jedovnického kostela stejně jako přilehlé průčelí jeho lodi. Restaurátorského zásahu se dále dočkala vnitřní výzdoba schodišťové haly ve druhém podlaží Velká Löw-Beerova vila ve Svitávce. Repasovaná je rovněž venkovní část sestavy oken.

Kateřinská jeskyně v Moravském krasu. Další tři pravěké kresby prozradily věk

Restaurátoři si pak loni na Blanensku vzali do parády ještě několik církevních památek. Ve Křetíně obnovili oltář svaté Anny v kostele svatého Jeronýma a v Ostrově u Macochy dali do pořádku sochu Vzkříšení Krista. Nový kabát dostalo také sousoší svatého Jana Nepomuckého v Šebetově.

V SMS hlasování mohou příznivci oblíbené památky z Blanenska do konce března přiblížit v několika kategoriích k zajímavým částkám. Například vítěz mezi velkými stavbami dostane sto padesát tisíc korun. Památka, která pak získá nejvíc hlasů napříč všemi kategoriemi, obdrží šedesát tisíc.

„Renovace a opravy památek vyžadují zapálení a velké úsilí, které přispívá k zachování kulturního dědictví našeho kraje. Odhodlání majitelů se do takových akcí pouštět není jen investicí do zdí a staveb, ale i do oživení a uchování krásy naší kultury,“ sdělil náměstek jihomoravského hejtmana pro oblast kultury František Lukl.

V SMS hlasování o nejlépe opravenou památku v Jihomoravském kraji za loňský rok soutěží Velká Löw-Beerova vila ve Svitávce.Zdroj: Se souhlasem Jihomoravského kraje

Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje 2023, Blanensko

Bořitov , restaurátorská obnova Husitského sousoší (díla výtvarného umění)

, restaurátorská obnova Husitského sousoší (díla výtvarného umění) Jedovnice , oprava fasády věže kostela a přilehlého průčelí lodi (velké stavby)

, oprava fasády věže kostela a přilehlého průčelí lodi (velké stavby) Křetín , restaurátorská obnova oltáře sv. Anny v kostele sv. Jeronýma (síla výtvarného umění)

, restaurátorská obnova oltáře sv. Anny v kostele sv. Jeronýma (síla výtvarného umění) Lysice , rozsáhlá obnova zámecké zahrady a zahradnictví (velké stavby)

, rozsáhlá obnova zámecké zahrady a zahradnictví (velké stavby) Ostrov u Macochy , restaurátorská obnova sochy Vzkříšeného Krista (díla výtvarného umění)

, restaurátorská obnova sochy Vzkříšeného Krista (díla výtvarného umění) Svitávka , restaurátorská obnova interiérové výzdoby schodišťové haly v 2. NP Velké Löw-Beerovy vily a repase venkovní části sestavy oken (velké stavby)

, restaurátorská obnova interiérové výzdoby schodišťové haly v 2. NP Velké Löw-Beerovy vily a repase venkovní části sestavy oken (velké stavby) Šebetov, restaurátorská obnova sousoší sv. Jana Nepomuckého (díla výtvarného umění)