Boskovice, Letovice - Jeho výukou prošly stovky mladých hudebníků. Na základních uměleckých školách v regionu vyučuje Petr Křivinka z Boskovic už přes čtyřicet let. Bezmála dvě desetiletí je ředitelem Základní umělecké školy Letovice a dirigentem tamního Velkého dechového orchestru, se kterým procestoval kus světa. „Nerozlišuji o jakou hudbu se jedná. Každý hudební styl má své kouzlo. Důležité je, jak ta muzika zní a jakým způsobem se vytváří,“ povídá muž.

Přes čtyřicet let vyučuje Petr Křivinka na základních uměleckých školách na Blanensku. Jeho specializací je hra na trubku a bicí. Bezmála dvacet let je dirigentem Velkého dechového orchestru ZUŠ Letovice. Na této škole je od roku 2000 ředitelem. | Foto: Petr Švancara

Pamatujete si ještě na vaše první setkání s hudbou?

Inspirovala mě dětská dechová hudba, kterou vedl na Benešově, kde jsem se narodil, pan Ševčík. Jednou jsem ho zastavil při cestě z autobusu, když se vracel celý upracovaný z kamenolomu. Řekl jsem mu, že bych se chtěl naučit hrát na trubku. Večer, když jsem od něj odcházel, jsem uměl zahrát Ovčáky čtveráky a další dvě písničky. Na trubku, nevím proč, mi to šlo samo. Bylo mi dvanáct let.

Čím jste původně chtěl být?

Odmalička mě lákalo dřevo. To mi vydrželo dodnes. Práce s tímto ušlechtilým materiálem mě baví. Vyrábět něco do domácnosti ze dřeva, to je moje. Stejně jako dřevořezba. Kdybych nebyl muzikant, určitě bych skončil někde u dřeva. Když jsem byl kluk, stála kousek od našeho domu pila, kde jsem strávil spoustu času pozorováním dělníků a výroby.

Nakonec jste ale svůj profesní život spojil s hudbou. Přes čtyřicet let vyučujete v regionu na základních uměleckých školách. Co vás na této práci nejvíc baví?

Především to, že pracuji s mladými lidmi. Většina z nich už je vyhraněná a s hudbou to myslí vážně. Mám společně s kolegy velkou šanci je v životě někam nasměrovat. Nerozlišuji, o jakou hudbu se jedná. Každý hudební styl má své kouzlo. Důležité je, jak ta muzika zní a jakým způsobem se vytváří. Je jedno, jestli hrají jazz, rock, pop, symfonické sklady nebo taneční hudbu, hip hop… Vše má svá pravidla a je krásné to vše zušlechťovat. To mě baví. Navíc jsem obklopený kolektivem vynikajících muzikantů.

Petr Křivinka



O něm: Je mu 64 let, bydlí v Boskovicích a má tři děti. Přes čtyřicet let vyučuje na základních uměleckých školách na Blanensku. Jeho specializací je hra na trubku a bicí. Bezmála dvacet let je dirigentem Velkého dechového orchestru ZUŠ Letovice. Na této škole je od roku 2000 ředitelem.



Jak relaxuje: Rád odpočívá fyzickou prací. V poslední době ho však podle vlastních slov limituje zdraví. Miluje práci se dřevem a věnuje se také dřevořezbě.



Kde se rád prochází: Má rád procházky v okolí Boskovic. Směrem k Hrádkovu nebo také na Mladkov.

Jaký je v současné době zájem dětí o výuku na základní umělecké škole?

Když to vezmu u nás v Letovicích, tak obrovský. A z toho mám velkou radost. Máme plno. Osm set padesát žáků. Velký zájem je nejen o hudbu, ale také o taneční, výtvarný nebo literárně-dramatický obor. Samozřejmě máme limity. Jak finanční tak kapacitní.

Volí si děti pestrou paletu hudebních nástrojů, nebo jsou některé na ústupu?

Méně populární jsou určité klasické nástroje. I když na ně máme kapacity i učitele. Například u hoboje, violoncella nebo fagotu bych si představoval výuku ve větším měřítku. Ale s nedostatkem žáků u těchto nástrojů bojují také na konzervatořích. S žáky se snažíme pracovat a rozvíjet jejich vzdělání. Když někdo má vynikající sluch a hraje třeba na kytaru, tak se ho snažíme přesvědčit, aby si přibral ještě další nástroj. Například trumpetu, klarinet nebo saxofon. Může pak doplnit naše orchestry.

Posunula se výuka ve srovnání s obdobím před dvaceti třiceti lety díky moderním technologiím výrazně vpřed?

Za mě se jedná o obrovský posun. Otevřela se cesta do světa, západní Evropy či Ameriky. A rozvoj internetu a dalších informačních technologií? Dnes není naprosto žádný problém sehnat jakýkoliv notový materiál. To samé platí o nástrojích. Pak už to chce jen vůli a cvičit.

Základní umělecká škola v Letovicích je známá i v zahraničí díky Velkému dechovému orchestru. To vás asi těší…

Letos začínáme už šestačtyřicátou sezonu a orchestr má pořád velký tah na branku. Neříkám to jen proto, že ho posledních bezmála dvacet let diriguji. Už můj předchůdce Petr Halamka nastavil styl a herní úroveň orchestru velmi vysoko. V současnosti má asi sedmdesát členů a výčet úspěchů je dlouhý. Navíc jsme procestovali kus světa.

Loni na podzim jste měli velký úspěch na soutěži ve Španělsku. Čím jste zaujali porotu?

Získali jsme tam tři první místa. A jako perličku bych zdůraznil ocenění za nejlepší interpretaci hymny fotbalového klubu FC Barcelona s vlastní aranží. Toho si nesmírně vážíme, protože to ocenění bylo od odborníků, kteří se v této branži pohybují celý život.

Co s orchestrem hrajete?

Náš orchestr je unikátní v tom, že se nezaměřujeme jen na dechovou nebo klasickou hudbu. Zahrajeme všechno. V tom je naše síla a kouzlo. Od populární naší i světové hudby přes filmové a muzikálové melodie až třeba po rock. Tento záběr nás však nutí neustále se vzdělávat, studovat nové party a zlepšovat se. A to je dobře. Členové našeho orchestru jsou skvělí muzikanti a neztratí se. A na to jsem nesmírně pyšný.