Zdejší obyvatelé nad jejím zuboženým stavem jen stěží skrývají rozzlobení. „Na rozbitou silnici tady nadávají všichni. Řidiči osobních aut i autobusáci. Podle mě je to nejhorší cesta v okolí. Patří kraji a bylo asi složité dohodnout opravu. Frekventovanější silnice měly podle všeho přednost,“ říkal jeden z obyvatel Vladimír Vaněk.

On i ostatní se změny nakonec dočkají. Dělníci se do zvelebení cesty pustí zřejmě ještě letos. Vše ale komplikují opravy kanalizace a vodovodní sítě. V části Dlouhé ulice už se jejich rekonstrukce rozjela naplno.

„Na opravu přibližně kilometrového úseku silnice v Klepačově peníze máme. Přijde asi na dva a půl milionu korun. Nyní ale jednáme o tom, jestli cestu opravíme nadvakrát nebo počkáme, až bude v celém úseku hotová rekonstrukce kanalizace a vodovodu,“ uvedl za krajské silničáře šéf oblasti sever Miloš Bažant.

Blanenští podle starosty Jiřího Crhy v současnosti jednají s Vodárenskou akciovou společností ještě kvůli případné opravě vodovodní sítě a kanalizace v horní části průtahu od kapličky po točnu. „Je to krajská silnice, nejde o agendu města, ale kraje. Přesto se podařilo na letošní rok získat peníze na její opravu a domluvit se se Správou a údržbou silnic, že povrch opraví. Bohužel, zatím není jisté, zda se podaří opravit celý úsek najednou,“ informoval Crha.

Správa počítá s vyfrézováním pokládkou nové vrstvy. „Mělo by to trvat zhruba týden, práce budou muset být za provozu vždy jen na jedné polovině,“ upřesnil Miloš Bažant. Velkou část příjezdové cesty do blanenské místní části už silničáři opravili před pěti lety. Nový povrch dostaly v prudkém stoupání tamní serpentiny. Ve svazích přibyly opěrné zdi, nová svodidla a odvodňovací žlaby. Silnice se také rozšířila.

Opravy se tehdy protáhly a prodražily kvůli zvětralému skalnímu masivu. Přišly zhruba na 18 milionů korun. Několik měsíců po otevření opraveného úseku na něm při jízdě z kopce havarovalo popelářské auto, které musela vyprošťovat speciální technika.