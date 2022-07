Nejdřív šila pro panenky. Peněženky ze Svitávky teď dělají radost ženám

/FOTO/ První šicí stroj dostala ve dvanácti letech. Šlapací. Stál zřejmě někde na půdě, otřískaný, prolezlý červotoči. To ale vůbec nevadilo. Pro Lenku Beranovou ze Svitávky na Blanensku to byl doslova a do písmene poklad. Nejlepší dárek pod sluncem. A začalo velké dobrodružství.

Lenka Beranová ze Svitávky na Blanensku šije originální peněženky, obaly na mobily, tašky nebo meditační polštářky. | Foto: Deník/Jan Charvát

Postupně si našila výbavu pro panenky a další doplňky k hračkám. „Šatičky, postýlky, domečky a fůru dalších věcí. Pořád jsem šila,“ vzpomíná s úsměvem na začátky svého šití žena. Dnes už starý stroj dávno vyměnila za moderní. Ručně vyrobenými textiliemi rozdává radost dětem, rodičům i babičkám a dědečkům. Aby ne. Její šikovné ruce totiž zvládnou na stroji ušít například peněženky, obaly na mobilní telefony i knihy se záložkami, pouzdra na brýle, pastelkovníky. Je libo stylový meditační polštářek s pestrobarevným vzorem? Nebo raději poctivou tašku a batoh k tomu? To vše vyrábí doma, jak se říká na koleně, a ve volném času. „Je to pro mě koníček a zároveň i přivýdělek. Nejvíc mě na tom baví a naplňuje to, že dokážu někomu udělat radost. Že se moje práce lidem líbí, dělám něco originálního a vlastně všechno sama. Od návrhu až po samotný výrobek,“ říká paní Lenka. Ve Svitávce investují do sportu: chtějí lepší zázemí u fotbalového hřiště Původně začínala s peněženkami, o které byl největší zájem. Hlavně mezi ženami. „Peněženka je pro nás ženy taková multifunkční věc, kam se vleze kromě peněz také spousta dalších užitečných věcí. Snažím, se aby byly pěkné na pohled, praktické a něco vydržely,“ dodává. Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkMezi dětmi jsou pak podle ní velmi oblíbené obaly na mobilní telefony nebo knihy, vaky a batohy s různými motivy. „U nich se inspiruji na internetu. Grafiku si pak upravím v počítačovém programu. Na látku je pak natisknu na speciálním sublimačním lisu. S touto částí výroby mi vycházejí vstříc v zaměstnání. Hodně pracuji s takzvanou kočárkovinou. Potisk na ni drží, přitom je snadno omyvatelná a pratelná,“ vysvětluje. Na stroji šije i šaty, sukně a další oblečení, které také doma opravuje. Společně s maminkou vyrážejí na různé trhy, kde mají vlastní stánek. Nyní už Lenka Beranová patří k regionálním výrobcům sdružených pod značkou Boskovicko sobě. Od Místní akční skupiny Boskovicko plus totiž nedávno získala certifikát za šité výrobky podle vlastních návrhů.

