Nejcennější filmové plakáty má už z dob protektorátu. Jeho sbírka obletěla svět

Letovice – Pohádka máje, Frigo na mašině nebo Rozmarné léto. To jsou jen některé z filmů, ke kterým si schoval plakáty devadesátiletý Karel Hoder z Letovic na Blanensku. Jeho sbírka je unikátní. „Mám jich teď kolem tisícovky,“ říká filmový nadšenec. Jeho zálibě se věnuje další díl pravidelného seriálu Deníku Rovnost Co soused, to sběratel.

dnes 18:11 SDÍLEJ:

K zajímavému koníčku přivedla Karla Hodera před mnoha lety jeho práce. „Filmové plakáty jsem začal sbírat, když jsem dělal reklamu v kině Letovice,“ řekl.Foto: DENÍK/Tereza Hanusová

K zajímavému koníčku Hodera před mnoha lety přivedla jeho práce. „Filmové plakáty jsem začal sbírat, když jsem dělal reklamu v kině Letovice. Lepší kusy jsem si schovával,“ popisuje důchodce. Sbíral ale jenom takové plakáty, které malovali čeští výtvarníci. Například Ziegler nebo Kaplan. „Jsou totiž jako umělecká díla. Nejvíce si cením filmových plakátů s Vlastou Matulovou, mojí nejoblíbenější herečkou. Jsou ještě z protektorátu,“ uvádí letovický sběratel. ČTĚTE TAKÉ: Přestavba autobusového nádraží? Podle plánu. Prodraží ji nižší nosnost podloží Podle něj jde o takzvané nudle – dlouhé plakáty, které jsou v této tvorbě ojedinělé. A právě s nimi zažil, jak říká, infarktovou příhodu. „Stalo se mi, že při výstavě v Blansku je nalepili na panel. Jak jsem je tam uviděl, vyděsil jsem se. Myslel jsem, že to jsou originály,“ vypráví Hoder. Naštěstí se jednalo pouze o kopie. „Panel z tehdejší výstavy mám dodnes schovaný,“ podotýká. KDO JE KAREL HODER

Narozený: 1927

Bydliště: Letovice

Čím je zajímavý: Sbírá staré filmové plakáty, které vystavuje v České republice a ve světě, ve sbírce jich má přes tisíc.

Nová výzva: Chystá se uspořádat další výstavu své sbírky v Letovicích. Filmové poutače vystavoval nejprve v Letovicích, v Blansku, v Brně a v Praze. Poté o ně mnohokrát projevila zájem Moravská galerie v Brně. „Přes ni jsem plakáty půjčoval také do ciziny. Objevily se například na výstavách v Londýně, v New Yorku nebo v Egyptě,“ pátrá ve vzpomínkách Hoder. Jeho sbírku filmových plakátů z Letovic tak kromě Austrálie vystavovali na všech světových kontinentech. Barevná díla sbíral letovický penzista více než dvacet let. Přiznává, že dnešní novodobé plakáty k filmům ho už tolik nezajímají. „Takové nesbírám. Jednak se k tomu nedostanu, protože kino v Letovicích už nefunguje, a pak větší uměleckou hodnotu mají hlavně staré plakáty,“ dodává sběratel. Výstavu se snaží uspořádat vždy, když má nějaký významný herec výročí. Ať už náš nebo cizí. Pak hledá, jestli takového herce má na plakátech. Do budoucna by rád uspořádal další výstavu své sbírky v Letovicích. „Chci se domluvit s kulturním střediskem. Teď jsem mu zrovna vypůjčoval věci z koloniálu do nového muzea,“ sděluje Hoder. Kromě plakátů sbírá také věci, které se týkají piva. Ať už etikety, tácky nebo tabulky s nabídkami pivovarů. „Měl jsem tu dřív obchod a nabízel jsem dvaačtyřicet druhů piv. Vždycky jsem tak dostal jako dárek nějaký ten plakát,“ prozrazuje muž. ČTĚTE TAKÉ: Náhrada za silnici smrti? Místo dálnice jen silnice první třídy, padlo v Senátu Letovického sběratele znají v boskovickém kině Panorama, kde se občas ptá na staré plakáty. „Ty zde bohužel nemáme. Je ale skvělé a chvályhodné, že je někdo sbírá,“ říká vedoucí kina Tomáš Marvan. Také Letovičtí mají Karla Hodera rádi a v jeho práci mu fandí. „Je moc příjemný a ví toho o naší obci hodně. Když se potkáme, ráda si s ním popovídám. Na jeho plakáty se občas zajdu i podívat,“ doplnila Olga Škrancová z Letovic. TEREZA HANUSOVÁ

Autor: Redakce