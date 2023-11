V drážní komunitě se po nehodě začalo mluvit o obrovském štěstí. A také o duchapřítomnosti strojvedoucího, který měl instinktivně použít rychlobrzdu a zabránit případnému neštěstí.

„Nedokážu si představit následky, kdyby se to stalo v úseku, kde se jezdí ještě vyšší rychlostí a souprava takto najela do výhybky. Při vykolejení vlaku by šlo o životy,“ řekl Deníku jeden ze zdrojů z železničářského prostředí. Jméno si vzhledem k trvajícímu vyšetřování a závažnosti události nepřál zveřejnit. Redakce ho zná.

„Mohla jet souběžně v protisměru jiná souprava od Brna a došlo by ke střetu obou vlaků. Je to obrovský průšvih, i když se nikomu nic nestalo. Jsem zvědavý na závěry vyšetřování,“ dodal muž. Deník na problém upozornil už ve středu.