Nedostatek plavčíků ohrožuje koupaliště. Brigádníky odrazuje velká zodpovědnost

Mikulov /VIDEO/ – Slzy dojetí stékaly po tváři mladé královny krásy po vyhlášení Miss OK 2018 na mikulovském zámku. Ten totiž v sobotu večer opanovala Nelly Urbánková. „Jsou to slzy štěstí. Naprosto jsem nečekala, že vyhraji. Nevím, co k tomu říct, prostě překvapení,“ svěřila nová Miss Opravdová krása.