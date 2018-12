Blanensko – Projít se po modré značce k jeskyni Kostelík, která se nachází nedaleko světoznámé Býčí skály, je oblíbená cesta řady turistů v Moravském krasu. Cestou musejí překonat Křtinský potok. Nyní se přes něj dostanou po novém dřevěném mostě. Ten Správa chráněné krajinné oblasti Moravský kras zkolauduje začátkem roku. „Most už je hotový. Čekáme jen na poslední vyjádření úřadů. Oficiálně průchozí by měl být koncem ledna,“ uvedla pracovnice CHKO Moravský kras Jarmila Pavlíčková.

Nová stavba nahradila původní celodřevěnou konstrukci, které se před časem zřítila do potoka. Most má kvalitnější konstrukci, základy jsou z betonu a železa, pochůzná plocha a zábradlí jsou ze dřeva, obložení koryta potoka pod mostem pak z vápence. „Most se nachází v národní přírodní rezervaci Býčí skála a není určen cyklistům, ale pouze pěším turistům. Je v blízkosti silnice a přes svodidla k němu bude průchod,“ poznamenal strážce přírody Moravského krasu Antonín Tůma.



Dodal, že pokud se na Býčí skále v příštím roce opět zahnízdí sokoli, musejí turisté počítat se zákazem vstupu do této lokality. „Most v tom případě bude včetně modré turistické trasy až k jeskyni Býčí skála obousměrně uzavřený a to od dubna do června,“ upřesnil Tůma.