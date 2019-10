Drážní úřad majiteli vlečky opravu rozbitých přejezdů nařídil už v červenci. Nic se však nezměnilo. „Vlastník rozhodnutí o nařízení převzal. Dosud však nápravu nezjednal, i když je po lhůtě, do kdy nápravu zjednat měl. Vzhledem k tomu, že je společnost v insolvenci, budeme v následujících týdnech řešit další postup. Ten však v tuto chvíli nelze předjímat,“ uvedl mluvčí Drážního úřadu Martin Novák.

Zkrachovalému podniku hrozí pokuta až dvě stě tisíc korun. To je však v porovnání s jeho dluhy v řádech stovek milionů jen kapka v moři. Na dotaz Deníku Rovnost k aktuální situaci ohledně opravy přejezdů insolvenční správce neodpověděl. Před časem uvedl, že nemá na zvláštním účtu dlužníka na opravy jeho majetku dostatek peněz.

Jeden z několika rozbitých přejezdů je přesto z části opravený. V úseku, kde se kopal plynovod. Z poloviny má nový asfaltový povrch. „Druhá polovina by se snad měla betonovat příští týden. Kdo to bude dělat, nevíme. My zapravovali polovinu, pod kterou se kopal plyn,“ řekli ve čtvrtek na místě Blanenskému deníku Rovnost dělníci.