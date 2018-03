Nebezpečnou křižovatku upraví. Aby ubylo nehod

Blanensko – Úsek silnice I/43 od Lipůvky po Letovice je nejvytíženější na Blanensku. Řidiči dlouhodobě často bourají na křižovatce této dopravní tepny se silnicí II/50 ve směru na Boskovice. Kvůli její úpravě se v pondělí sešli zástupci kraje, policie a silničářů.

Ilustrační fotoFoto: Redakce KD

V roce 2013 na křižovatku silničáři umístili nové značení a směrové sloupky, takzvané balisety. Díky těmto opatřením se tam čtyři roky nestala smrtelná nehoda. Až do loňského prosince, kdy po srážce s kamionem zemřel řidič osobního auta.



Nehod celkově tam přesto není méně. „Je skvělé, že smrtelných havárií a kolizí s vážně zraněnými ubylo. Chceme však snížit jejich celkový počet. Včetně nehod s lehkými zraněními nebo třeba jen s hmotnou škodou. Těch po úpravách v roce 2013 přibylo,“ vysvětlil důvod schůzky náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro dopravu Roman Hanák.

Podle něj patří k hlavním příčinám kolizí nepřehlednost křižovatky a fakt, že tam šoféři nedodržují předepsanou rychlost. Účastníci jednání se shodli v tom, že problém tkví i v nepřehledném odbočovacím pruhu na Brno.



Krajští úředníci vyzvali silničáře, aby vypracovali projekt, díky kterému bude křižovatka bezpečnější. „Necháme udělat projektovou studii. Předložíme ji krajskému odboru dopravy a policii,“ uvedla vedoucí provozního úseku brněnského ředitelství silnic a dálnic Věra Hoderová.



První opatření má být přechodná úprava dopravního značení. „Při odbočování doleva mají vzniknout dva souběžné pruhy, jeden se po několika metrech zařadí do hlavního pruhu. Podobně je to řešené na křižovatce u Lipůvky na Blanensku,“ upřesnila vedoucí silničářů.

Druhý krok představuje projekt stavebních úprav. „Můžou přijít na řadu do tří až pěti let,“ doplnila Hoderová.



Úsek silnice považují za problematický také strážci zákona. „Řidiči tam hodně předjíždí. Se silnicí I/43 lze těžko víc udělat. Dopravní značení nestačí. Řešení je rekonstrukce nebo spíš vznik dálnice. Ale to už se řeší mnoho let,“ upozornil policejní mluvčí Bohumil Malášek.