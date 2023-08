Na vzdálenější nástupiště se příchozí dostanou podchodem po strmých schodech. Ty navíc podle cestujících v zimě nebo po dešti kloužou a cesta po nich je delší. Služební přechod mohou využít v nutných případech po ohlášení a při doprovodu výpravčího. Jako například rodiče s kočárky nebo invalidé.

Jedná se o letitý problém, který však po nedávné rekonstrukci železničního koridoru, zvýšení počtu vlaků a jejich rychlosti, může způsobit velký problém. Dřív nebo později. „Co máme dělat? Žena o holích ty schody prostě nesejde a žádný výtah pro invalidy tady není. To máme lézt přes koleje po drátech nebo jak? Tak jsme udělali přestupek, no a co, budeme v novinách. O obyčejné lidi nikomu nejde. Že jsme mohli zavolat výpravčího, aby nás bezpečně převedl? O té možnosti nevíme,“ rozčiloval se ve čtvrtek krátce po zdolání kolejiště starší muž v doprovodu ženy o holích.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

Mezi druhou a půl třetí odpoledne tam podobně přešlo přes trať asi deset lidí. Neodradila je ani policejní hlídka, která nástupiště monitorovala. „Není tady výtah. To je snad vtip v dnešní době. Jak se máme s koly a těžkou bagáží dostat do vlaku? O přestupku víme, cedulí se zákazem vstupu jsme si všimli, ale riskli jsme to. Víc to komentovat nechci. Jméno vám neřeknu,“ reagoval jeden z dvojice mužů, kteří ve čtvrtek odpoledne spěchali v Blansku na vlak se silničními koly.

Děti na koloběžkách

Vzápětí se stejnou cestou vydala po příjezdu osobní soupravy skupinka několika dětí. Na koloběžkách a se skateboardem. „Hele, je tady zákaz vstupu, ale ten neporušujeme, protože přece jedeme,“ hlásil jeden z hochů. Jeho hláška však zanikla v hlučném troubení expresu, který prosvištěl několik vteřin za nimi z opačného směru a vzápětí si skupinku převzala policejní hlídka.