Ne trati a lomu? Těžaři chtějí jednat

Lhota Rapotina /FOTOGALERIE/ – O další hluk a prach nestojíme, vzkázali o víkendu v referendu jednoznačně obyvatelé Lhoty Rapotiny na Blanensku. O výsledcích hlasování už Deník Rovnost informoval. Na rozhodnutí už zareagovali železničáři, kraj i těžařská firma.

Lidé z malé obce poblíž Boskovic v referendu, konaným zároveň s prezidentskými volbami, jednoznačně odmítli plánovanou Boskovickou spojku. Tato trať má v budoucnu umožnit cestu vlakem mezi Boskovicemi a Brnem bez nynějšího přestupování ve Skalici nad Svitavou. „Líbilo by se mi to, třeba kvůli kulturním akcím, na které do Brna jezdím. Ale novinka by byla výhodná hlavně pro lidi, kteří jezdí z okolních vesnic do Boskovic a pak ještě do Brna do práce,“ ocenil třeba Michal Soldán z Boskovic.

Místní ale plánovaná stavba netěší. „Už teď je vlak hodně slyšet. Někdy jako by vám někdo bušil kladivem do zdi. Když povedou koleje blíž, lepší to nebude. A stejně tak i práce v lomu nás budí i v noci, o prachu ani nemluvím,“ popsala současný stav třeba Helena Sklenářová. Je spokojená, že hlasovat přišlo hodně lidí. Věří, že se podaří stavbu trati i přesun kamenolomu odvrátit.

Vysoká účast voličů potěšila i starostu obce Michala Sedláka. „Referendum dopadlo jasně. Protistrany teď mají černé na bílém, že to nejsou jen zastupitelé obce, ale většina místních, kdo s jejich plány nesouhlasí. Teď je míček na jejich straně,“ vyjádřil se Sedlák. Už o víkendu nastínil, že druhá strana musí vypracovat nějakou dokumentaci a pak nastane další úřední řízení.

Správci trati ani vedení Jihomoravského kraje stavbu železnice vzdát nechtějí. „Nyní lze diskutovat o požadavcích na konkrétní technické řešení, ne zpochybňovat záměr samotný. Výsledek referenda nemá vliv na jeho další sledování,“ argumentovala krajská mluvčí Monika Brindzáková.

Podle starosty se referendum konalo včas, ještě před jednáním o územním rozhodnutí. O to chtějí správci železnic požádat už na jaře nebo aspoň ještě letos. „Nadále pokračujeme v přípravě této stavby. Nesouhlas obyvatel Lhoty Rapotiny může prodloužit dobu přípravy a stavbu oddálit, nikoli zvrátit,“ upozornila mluvčí Správy železniční dopravní cesty Kateřina Šubová.

Navíc krajští úředníci označili otázku týkající se železniční trati za nejednoznačnou. „Hlasovat jsem byla a otázku jsem pochopila jako podle mně každý,“ komentovala vyjádření z kraje Sklenářová. Boskovické spojce řeklo ne 215 lidí z obce se zhruba čtyřmi sty obyvateli. Je to přes devadesát procent hlasujících.

O devětadvacet víc místních se postavilo proti přesunu kamenolomu z kopce do údolí ještě blíž k vesnici. Jeho provozovatelé tvrdí, že umístění moderní linky na novém místě nezhorší život obyvatel. „Věříme, že se nám podaří obavy lidí rozptýlit další komunikací s nimi a s obcí. Teprve v případě, že by náš záměr nezískal potřebné povolení, budeme uvažovat o jiném technickém řešení,“ vzkázala mluvčí společnosti Strabag Edita Novotná.

Sporné záměry

BOSKOVICKÁ SPOJKA

• Železniční trať spojí obec s Brnem a Boskovicemi.

• Boskovickým umožní cestovat do Brna bez přestupování.

• Vytvoří protipovodňovou ochranu části obce.

• Sníží hluk z koridoru Brno-Česká Třebová.



PŘESUN KAMENOLOMU

• Nyní stojí technologie a zázemí lomu v dobývacím prostoru na zásobách nerostu, které je podle firmy Strabag třeba vytěžit.

• Provozovatel tvrdí, že moderní linky na novém místě nepovedou ke zhoršení života místních.