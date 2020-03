/FOTO/ Leona Fousková z Blanska je designérka. Navrhuje interiéry. Bytů, kaváren nebo kancelářských prostor. Teď však vyměnila počítač za šicí stroj a pustila se do výroby textilních roušek. Pro lékárníky. Ti jsou při současné epidemii nového druhu koronaviru na ráně a nemají se jak chránit. Ochranné pomůcky prostě nejsou a na dodávky od státu se nemohou lidé spolehnout. Proto se snaží si pomoci sami.

Leona Fousková z Blanska navrhuje interiéry. Teď sedla ke stroji a nezištně šije roušky pro lékárníky. | Foto: Archiv Leony Fouskové

Na sociální síti dala Fousková výzvu, aby se do šití roušek zapojilo co nejvíce lidí. Hotové je pak mají nosit do lékárny Pod Nemocnicí Blansko v ulici Boženy Němcové. „Mám mezi kamarádkami řadu lékárnic. Jsou v první linii a nemají se jak chránit. Ochranné pomůcky prostě nejsou. Je to strašné. Proto se snažím jakýmkoliv způsobem pomoct. Snad se do výzvy zapojí co nejvíce lidí a pomohou. Oslovila jsem kamarádky švadleny, co znám a další ženy,“ říká žena.