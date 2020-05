Za necelé dva týdny se do škol mají vrátit žáci z prvního stupně, kteří o to budou mít zájem. Přivítají je i školy na Blanensku, ředitelé aktuálně odhadují, že dětí bude minimálně polovina.

Poslat dítě do školy či neposlat? Dilema teď řeší rodiče žáků prvního stupně základních škol. Podle ministerstva školství se od pětadvacátého května mohou vrátit do školy. Ředitelé škol na Blanensku aktuálně zjišťují zájem lidí. Podle jejich odhadů se do lavic vrátí minimálně polovina dětí.