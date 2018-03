Natáčení v Moravském krasu? Filmaři musí dát pozor na spící netopýry

Blanensko – U jeskyně Jáchymka v Josefovském údolí nedaleko Adamova na Blanensku mohli turisté tento týden potkat známé herce Marka Taclíka, Petra Stracha nebo Jitku Čvančarovou. Česká televize tam totiž natáčela scény do třetí řady kriminálního seriálu Labyrint. „V Moravském krasu točíme docela často. Je to naprosto unikátní soubor přírodních úkazů, který se hodí do všech žánrů. Velmi zajímavá lokalita pro televizi i film,“ ocenil vedoucí projektu David Ziegelbauer.

Ilustrační foto.Foto: Jiří Hebelka

Pro natáčení v rezervaci však musí filmaři získat povolení od Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras a v případě natáčení v podzemí také od jeskyňářů. ČTĚTE TAKÉ: Moravský kras zaplnili záchranáři. V soutěži si vyzkoušeli i záchranu v jeskyni

A to není jednoduché. Kvůli krápníkové výzdobě, vzácným živočichům a rostlinám. „Natáčení v zimě je problém s ohledem na zimování netopýrů. V této době je vyloučené točit například v atraktivní lokalitě Býčí skály. Loni tam také zahnízdili sokoli. V takový případech natáčení nepovolíme. S filmaři se snažíme najít kompromis. Ale na prvním místě je ochrana cenných lokalit v krasu. Tomu se musí natáčení přizpůsobit,“ zdůraznil vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras Leoš Štefka.

STAVĚLI LEŠENÍ

To potvrdil i Ziegelbauer. „Tento týden jsme natáčeli v jeskyni Jáchymka a dostali jsme povolení ke vstupu jen do části jeskyně. Právě kvůli zimujícím netopýrům. Respektujeme to. Museli jsme také postavit několik metrů vysoké lešení, abychom se tam po žebřících s technikou dostali,“ popsal řešení filmař. Natáčeli v Moravském krasu• 1997-2007: Četnické humoresky, komedie, krimi

• 2008: Vzhůru dolů!, dokumentární cyklus

• 2009: Les mrtvých, horor

• 2012: Definice lásky, romantický film

• 2013: Sněžný drak, pohádka

• 2015: Sedmero krkavců, pohádka

• 2015, 2018: Labyrint, krimi

Štefka dodal, že před vydáním povolení vždy požadují od štábu termín natáčení a přesný program. A také trasu jízdy aut. Podle něj mezi další atraktivní místa pro natáčení patří světoznámá propast Macocha nebo Rudické propadání. „Většinou je vše v pořádku. Pamatuji si jen na problém před lety, kdy štáb nechal před jeskyní Býčí skála umělý sníh z papíru. Nakonec ho uklidili jeskyňáři a televize úklid zaplatila,“ dodal vedoucí Štefka.



Adrenalinové chvilky zažil před lety filmový štáb při natáčení v jeskyni Kostelík právě nedaleko Býčí skály. Devětadvacetiletého muže zavalila část osvětlovací konstrukce tak nešťastně, že mu zlomila nohu. Na místo musel nakonec přiletět vrtulník. „Zraněného vrtulník transportoval s komplikovanou zlomeninou nohy do fakultní nemocnice v brněnských Bohunicích,“ uvedla tehdy k zásahu mluvčí jihomoravské záchranky Barbora Zuchová. ČTĚTE TAKÉ: Za kávu platí hosté básní. Utrhnou je i na stromě před blanenskou radnicí

Autor: Jan Charvát