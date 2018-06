Našli mu nádor. Teď medik vyvrací mýty o rakovině

Brno – Když se medik z brněnské Masarykovy univerzity začal věnovat onkologii, netušil, že se brzy s rakovinou bude potýkat sám. Davidu Dufkovi lékaři ve čtyřiadvaceti letech našli nádor mízní uzliny. Teď svůj příběh sdílí online a vyvrací mýty o léčbě.

David Dufek vyvrací mýty o rakoviněFoto: osobní archiv

Že je s jeho zdravím něco v nepořádku, si Dufek na podzim minulého roku všiml sám. „Bylo to u mě specifické tím, že jsem medik, a moje příznaky byly přímo učebnicové. V noci jsem se potil, měl jsem dočasné teploty a nakonec jsem si nahmatal bouli na krku. Domyslel jsem si, že symptomy sedí na nějaký nádor mízních uzlin. Když jsem pak přišel po testech k lékařce, nechala mě hádat, jaká je diagnóza,“ popisuje.



Jeho tip byl nakonec správný. Šlo o Hodgkinův lymfom, z něhož se větší část pacientů dokáže vyléčit. „Byla to pro mě dobrá zpráva, takže jsme byli s doktorkou rádi. O nemoci mi navíc ani nemusela nic vysvětlovat,“ vysvětluje.



Při léčbě prošel biopsií, chemoterapií a desetidenním ozařováním. „Teď už léčbu nepodstupuji, čekám na finální výsledky, jestli se zdařila,“ upřesňuje.

O své nemoci začal Dufek psát na svůj instagram a blog. Chce tím zároveň vyvrátit některé mýty, které o ní kolují. „O skupině onkologických onemocnění panují velké nejasnosti. Lidé si při slově rakovina představují hned to, že člověk buď umírá, nebo kvůli chemoterapii trpí na lůžku. Ne vždy to tak ale je. Proto chci informace o nemoci šířit a ukázat, že rakovina není jen jedna,“ říká.



Díky svým příspěvkům se setkává s pozitivními ohlasy. „Lidem se líbí, že vše popisuji odborně, ale zároveň srozumitelně. Chodí mi spousta zpráv i od pacientů. Hlavně se jim snažím vysvětlit nejen, co léčba obnáší, ale hlavně, proč je potřebná. Spousta lidí si třeba o chemoterapii myslí, že jsou to jen nějaké chemické jedy do těla,“ zmiňuje.



Uzdravení se snaží pomoct i cvičením. Crossfitu se věnuje už tři roky. „Navedla mě k němu kamarádka a mě to uhranulo. Teď se snažím cvičit několikrát týdně, když je mezi zkouškami čas,“ říká.



Původně se na dráhu lékaře nechystal. „Chtěl jsem jít studovat do Francie nebo Švýcarska, lákaly mě tam přírodní vědy, zaměřené například na inženýrství. Mamce se ale moc nelíbilo, že bych odešel do ciziny, a tak mě přemluvila, abych v Brně zkusil medicínu. I když jsem tomu moc nevěřil, nakonec se to podařilo,“ říká.



Pro onkologii se pak rozhodl už ve druhém ročníku. „Začalo mě to bavit a teď už jsem si tím jistý. Rád bych zároveň zůstal v Brně, kde jsou pracoviště na skutečně špičkové úrovni,“ uzavírá.