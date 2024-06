/FOTO, VIDEO/ Bahno, valící se voda a zase bahno.Bedlivě střežená úroda na opečovávaných záhoncích v zahrádkářské kolonii v blanenském sídlišti Zborovce dostala po páteční bouřce pořádně zabrat. Rajčata a okurky jsou pryč, salát se možná ještě vzpamatuje. Takový obrázek se v sobotu ráno naskytl Pavlovi Nehybovi na zahrádce rodičů, kam ho vyslali po noční průtrži mračen zmapovat škody.

V Blansku plavaly na zahrádce v sídlišti Zborovce po páteční bouřce ryby. | Video: Pavel Nehyba

Na zatopeném pozemku ale musel záhy přepnout do rybářského režimu. Mezi záhonky se totiž mrskalo slušné množství menších ryb.

Při podobně prudkých deštích, jaké přišly v pátek večer a v noci, to není nic neobvyklého. „Když přijde větší déšť, tak se k nám na zahrádku ryby vyplaví z nedalekého rybníku. Ucpe se zatrubnění pod zahradou a voda valí přes ni dál do strouhy. Byli to karasi. Část z nich volně mířila proudem dál, ale někteří uvízli mezi kameny. Tak jsem je sbíral a pak házel dál do vody,“ řekl v sobotu odpoledne Deníku Nehyba.

V holínkách pak čistil propusť, aby voda mohla z pozemku rychleji odtékat. „Žádné velké škody tady povodeň nenapáchala. Bouda na nářadí, posezení i chatka to nijak zásadně neschytaly. Část úrody je ale nenávratně pryč. Z toho naši nebudou mít určitě radost, se zahrádkou se dost piplají a teď tohle. Bohužel nestalo se to tady poprvé, co se dá dělat,“ poznamenal.