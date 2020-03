Jako poslední z francouzského rodu se před devadesáti lety narodil na boskovickém zámku. Za totality byl perzekuován. "Ze srdce děkuji. Děkuji také pánubohu, že mi dal tento dlouhý život. A také svým rodičům. Zejména otci, který celý život miloval Boskovice. I když se Boskovice za války a také po roce 1948 nechovaly hezky. Byl Boskovák tělem i duší a nechtěl být jinde," uvedl šlechtic, který nedávno oslavil devadesát let.

Druhé čestné občanství města pak získala Eva Morris. Narodila se 17. listopadu 1928. Je dcerou posledního boskovického rabína Isidora Reicha. Před nacisty uprchla její rodina do zahraničí. Později se přestěhovala do Izraele. „Je analytickou psycholožkou. Poprvé se vrátila do Boskovic v roce 1988,“ uvedla pracovnice Muzea regionu Boskovicka Dagmar Hamalová.

Naposledy udělili Boskovičtí čestné občanství města v roce 2000. Dostali je bývalý sportovec a profesor tamního gymnázia Martin Strnad a duchovní Alois Krchňák.