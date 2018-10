Ve třinácti letech napsala Martina knihu o dracích

Ratíškovice - Knihy o dracích čte Martina Zdařilová z Ratíškovic na Hodonínsku už od čtvrté třídy. Byly jí dokonce inspirací k napsání vlastního díla. V pouhých třinácti letech tak vydala svoji první knihu Plamenná duše věnující se dračí tématice. Sama si ji také ilustrovala.

Kniha vypráví o dívce žijící v Británii. Autorka popisuje normální svět, ve kterém však žijí draci. O nich ale ví jen málokdo. „První rukopis jsem psala s kamarádkou v hodinách matematiky jen tak ze srandy,“ říká třináctiletá Martina.

K napsání příběhu ji inspirovala četba knih o dracích. „Začala jsem psát v době, kdy jsem četla druhý díl Kroniky drakologů,“ vysvětluje Zdařilová. Martina má podle slov své maminky hlavně bohatou fantazii. „Je to svět, ve kterém je Marťa opravdu ráda,“ říká maminka Petra Zdařilová.



Psaní se Martina věnuje už déle. „Dřív jsem si psávala kratší příběhy třeba na dvacet stran. Nikde jsem je ale nepublikovala, bylo to jen pro mě,“ svěřuje se mladá autorka.

Posledním krokem před samotným vydáním byla kontrola gramatiky a celkové podoby díla, se kterou Martině pomohla její učitelka českého jazyka. S vydáním knihy poté vypomohla Martinina maminka. „Bez podpory rodičů by to prostě nešlo,“ usmívá se hrdá maminka.

Kniha je podle ní vzhledem k Martinině věku opravdu čtivě napsaná. „Hodně lidí mi dokonce nevěřilo. Říkali, že to není možné, aby to napsala sama,“ svěřuje se Zdařilová. Nevěřícnost lidí ji podle jejích slov občas i rozzlobila.



Na téměř tří set stránkové knize mladá autorka pracovala 18 měsíců. V současné době už pracuje na druhém dílu. „Mám napsaných asi třicet stran,“ říká Zdařilová s tím, že do budoucna plánuje i autorské čtení.