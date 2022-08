Střih do současnosti. Uplynuly tři měsíce vyplněné opravami a stejné místo dnes vypadá zcela jinak. Lépe. Moderněji. Přívětivěji. Město za to zaplatilo třináct milionů korun. „Působí to na mě velmi příjemně a mile. Mnohem líp, než dřív. I nové uspořádání parkovacích míst. Ta dřív zasahovala hluboko do náměstí a bylo to hodně chaotické,“ řekla Deníku Rovnost při pondělním otevření části upraveného náměstí Pavlína Héčová z Kotvrdovic.