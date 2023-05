Na rekonstrukci této části náměstí se ozývají i kritické hlasy. „Nemůže se líbit všem, to je logické. Jedná se ale o projekt, který už byl s místními prodiskutovaný a odsouhlasený více jak deset let zpět a pořád se v minulosti odkládal. Měl tehdy navázat na upravené nábřeží. Myslím si, že jsme měli jako jedni z posledních náměstí s nevzhlednými a nevhodně uspořádanými plochami a rekonstrukce je na místě,“ uvedl letovický starosta Petr Novotný.

Dodal, že řadě místních se nelíbilo například vykácení starých borovic. Ty podle Novotného nebyly ale pro takový typ ploch vhodné. „Připadá mi to moc betonové, kdysi tu býval pěkný parčík. Zeleň je pryč a než vzroste nová, tak to bude opravdu v létě výheň,“ okomentovala počátek proměny letovického náměstí na sociální síti například Pavla Novotná.

Jedním z hlavních výstupů nákladné rekonstrukce je podle letovického starosty přesun většího počtu parkujících aut z centra města. V bezprostřední blízkosti radnice totiž ještě donedávna fungovalo kolem třiceti stání. Až na několik výjimek nyní zmizí a prostor před městských úřadem bude sloužit výhradně chodcům. „Většina aut tu stála dlouhodobě. Některá i několik dní. Lidé je tu nechali a odjížděli z Letovic vlakem nebo autobusem za prací. Centrum města pak bylo jedno velké odstavné parkoviště. Nyní chceme prostor před radnicí využít jinak. Bude tu více místa pro pořádání akcí a odpočinek, jinak uspořádaná zeleň s mobiliářem,“ upřesnil Novotný.

Na náměstí přibude vodní prvek. Trysky, které budou vodu vystřikovat ze země, a ta se bude zase do ní vsakovat. Východně od řeky vznikne pěší zóna, která naváže na stávající plochy. Úpravy náměstí mají stát přibližně třicet milionů korun.

Součástí úprav letovického náměstí bude také přesun stávající sochy prvního československého prezidenta před Masarykovu střední školu Letovice, kde v minulosti stála. Na její místo zvažuje vedení města novou sochu. „Počkáme, až budou úpravy náměstí hotové. Nová socha by s nimi měla ladit. Na její podobu vypíšeme výběrové řízení,“ dodal Novotný. Úpravy dalších částí náměstí je podle něj v přípravě. Vše je ale závislé na objemu peněz v městském rozpočtu.

Situaci s velkým množstvím parkujících aut v centru začali Letovičtí řešit už před časem. Loni tam zavedli ve všední dny od sedmi ráno do pěti hodin odpoledne placené parkování. Aktuálně motoristé platí za první hodinu dvě koruny, za každou další pak dvacetikorunu. Několik stovek metrů od radnice u tamní hasičské zbrojnice pak město vybudovalo odstavnou plochu pro několik desítek aut, kde se za stání neplatí.

Novinku uvítala například paní Věra z letovické části Meziříčko. Do města totiž příbuzní vozili její maminku. Celé jméno zveřejnit nechtěla, redakce je ale zná. „Dvaaosmdesátiletá paní o hůlce. Sama se nikam nedostala. Když se na náměstí nedá zaparkovat, co se dá dělat? Je to těžké. Děti moji maminku vozily k doktorovi nebo na nákup. A vím, že s parkováním v centru měly velký problém. Jen ať se za stání tady platí. Pak si třeba řidiči rozmyslí, jestli tam auto nechají a pojedou na celý den pryč nebo zaparkují jinde,“ sdělila nedávno žena.