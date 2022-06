Rehabilitován byl v roce 1969. Malby hodonínskému do památníku věnoval hudebník Jiří Pravda. „Obrazy jsou pro nás velmi cenné. Mají prakticky nevyčíslitelnou historickou hodnotu, protože jsou jediným nám doposud známým zachycením stavu tábora v roce 1950. Žádné fotografie z tohoto období prozatím nemáme. V příštích letech bychom měli obrazy zakomponovat do naší expozice,“ uvedl vedoucí památníku Radovan Krhovský.

Obrazy si veřejnost v areálu památníku, který spravuje Muzeum romské kultury, poprvé prohlédne tento víkend. V sobotu je od tří odpoledne na programu koncert Emila Viklického a jeho jazzového tria. Jedná se o synovce vězněného malíře. Radovan Krhovský dodal, že z původně kárného pracovního tábora se v roce 1940 stal sběrný tábor, odkud byly vězněné rodiny moravských Romů včetně dětí transportovány do koncentračního a vyhlazovacího tábor Auschwitz-Birkenau. „Po válce fungovala v Hodoníně nemocnice Rudé armády. Následně internační tábor pro vysidlované Němce a v letech 1949 až 1950 pak tábor nucených prací pro odpůrce komunistického režimu,“ upřesnil.

Lidské utrpení. Při vstupu do areálu Památníku holocaustu Romů a Sintů mrazí

Památník holocaustu Romů a Sintů na Moravě



* Stojí na místě, kde za druhé světové války fungoval sběrný tábor pro moravské Romy. Táborem jich prošlo 1396. Nejméně 207 jich tam zahynulo.

* Později to bylo internační středisko Němců čekajících na odsun. 80 z nich pobyt v táboře nepřežilo.Následně pracovní tábor komunistického režimu a poté rekreační středisko Žalov.

* V roce 2009 koupilo areál ministerstvo školství za 20 milionů, stavba památníku trvala čtyři roky, cena byla zhruba 92 milionů korun.

* Celý areál lemují kovové tyče. Symbolicky za každého mrtvého v táboře jedna. Celkem jich je 288.

* V roce 2012 přešel památník do správy Národního pedagogického muzea, o šest let později ho převzalo Muzeum Romské kultury v Brně.

* V červenci 2021 slavnostně otevřeli stálou expozici.