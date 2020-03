Funguje na bázi dobrovolníků. "Lidé, kteří chtějí obyvatelům Blanska v tíživé situaci pomoct, se nám mohou přes tento portál hlásit. Registrujeme zde také konkrétní žádosti o pomoc, které jsme díky dobrovolníkům schopni vyřídit. Samozřejmě spolupracujeme s městem a jeho úředníky," vysvětluje blanenský skaut Pavel Matuška.

Patří do zhruba desetičlenného týmu spravující tento portál. V současnosti mají podle něj v databázi kolem čtyřiceti dobrovolníků, kteří jsou ochotni pomáhat. Ty koordinují a podle potřeby, posílají na pomoc konkrétním lidem v nouzi.

Do terénu vyrazili například na nákupy, do lékáren pro léky nebo na poštu se složenkami. Ve většině případů se jednalo o pomoc starým lidem. "Ve středu jsme v komunitním domě na blanenské faře rozjeli také hlídání dětí. Bylo jich nahlášeno původně osm, ale rodiče přivedli nakonec jen tři. Uvidíme, co bude v příštích dnech. Samozřejmě jsme limitování prostory, ale každá pomoc se počítá. Děti tu mají navíc k dispozici i farní zahradu," upřesnil Matuška.

V ulicích okresního města se dobrovolníci objevili také s letáky. Upozorňovali na smysl nošení ochranných roušek. Zaměřovali se hlavně na starší lidi. "Ti patří mezi nejohroženější skupinu v případě nákazy. Snad jsme trošku přispěli k osvětě. Roušky totiž zatím mezi starými lidmi nebyly v Blansku moc vidět," dodal skaut.