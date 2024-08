„Tímto setkáním, které se koná už po desáté, se snažíme uctít památku jeho tvorby a života. Pravidelně v prostorách zámku maluje dvanáct až patnáct umělců z různých zemí. Letos přijeli naivní malíři z Česka, Slovenska, Polska nebo Finska. Na zámku je pak součástí workshopu prodejní výstava,“ řekl Deníku předseda Spolku přátel naivního a amatérského umění Ladislav Pukl.

Umělcům nechávají v Lysicích volnou ruku. Přesto řada z nich neodolala a nechala se inspirovat výhledem do zeleného království. „Letěli jsem s přítelkyní letadlem a přemýšlely, co vlastně budeme malovat. Obnovenou zámeckou zahradu jsme viděly na fotkách. Já ve svých motivech pracuji s cirkusovými postavami a zvířaty. Ty jsem zakomponovala do obrazu a zasadila je to zdejší nádherné zahrady s názvem Nikdo neví, co se děje v noci,“ usmála se Kikka Nyren z Finska.

Její kamarádka a krajanka Luciana Mariano se ve své tvorbě zaměřuje na interiéry a pohledy ven z oken. Když ale dorazila do Lysic, změnila motiv. „Zámeckou zahradu jsem prostě namalovat musela. Je fantastická. Stále nechápu, jak může být něco tak nádherného, jsem z ní uchvácená. Jestli bych brala alespoň na chvíli tady žít jako šlechtična? Jasně, okamžitě. Viděla jsem tady i dobové šaty a hned bych si je oblékla,“ zavtipkovala dáma u malířského stojanu s plátnem.

Naivní malíři uctili v Lysicích památku rodáka. Učarovala jim zámecká zahrada | Video: Deník/Jan Charvát

Naivní malíř Jan Hruška se narodil v Lysicích 29. května 1918. Byl samouk, malovat začal v polovině šedesátých let bez odborné přípravy. Malby vynikají hrubou strukturou, protože maloval výhradně olejem na rubovou stranu sololitu. Barvy nanášel injekční stříkačkou, což byl jeden z jeho charakteristických rysů. Jeho díla jsou ve sbírkách několika významných galerií a muzeí i v zahraničí. Zemřel 11. června 2004 v obci Šerkovice na Brněnsku.