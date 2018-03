Náhrada za silnici smrti? Místo dálnice jen silnice první třídy, padlo v Senátu

Jižní Morava - Podepsali petici a čekají, co se bude dít. Sedmnáct tisíc lidí podpořilo stavbu dálnice číslo 43, která spojí Brno s Moravskou Třebovou. Na úterním veřejném slyšení v Senátu padl návrh místo dálnice vybudovat novou silnici první třídy.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Krestýn

Ta by byla čtyřproudá jako dálnice, řidiči by ale museli sundat nohu z plynu. Nejvyšší povolená rychlost na těchto typech silnic je 110 kilometrů za hodinu. „Rychlost podle mě není podstatná. Důležité je, aby silnice stála. Výhodou by pro nás určitě byl vyšší počet sjezdů,“ komentoval novinku starosta obce Drnovice na Blanensku Petr Ducháček. Na silnici první třídy by totiž silničáři mohli vybudovat víc sjezdů. To znamená lepší využití právě pro obyvatele obcí v regionu.

Změna kategorie silnice však dlouho očekávanou stavbu neurychlí. „Ať to bude dálnice nebo silnice první třídy, od začátku výstavby nás dělí deset až patnáct let,“ odhadl starosta Drnovic.

Nová silnice první třídy vs. dálnice

- měla by čtyři proudy stejně jako dálnice.

- na dálnici je povolená rychlost 130 km/h.

- na silnici první třídy můžou řidiči jezdit maximálně 110 km/h.

- oproti dálnici je možné vybudovat větší počet nájezdů a sjezdů.

Vyvíjet tlak, mluvit přímo o termínech, připomínat se. To je důležité podle lidovecké senátorky Jaromíry Vítkové, která v polovině února Petici za co nejrychlejší přípravu a výstavbu dálnice D43 předala předsedovi Senátu Milanu Štěchovi. V té době ji podepsalo přes sedmnáct tisíc lidí. „Nevidím důvod, proč neplánovat. Nemusíme čekat. Nejsou připravené studie, projekty. O dálnici se mluví desítky let, je potřeba jednat,“ řekla senátorka.

Přípravy dálnice D43, která nahradí přetíženou silnici I/43 a uleví dálnici mezi Prahou a Brnem, se podle Vítkové vlečou. „Lidem by ulehčila dojíždění do práce a přispěla k rozvoji regionu. Pro zajímavost, loni se na silnici I/43 na území kraje stalo více než dva tisíce nehod. O život při nich přišlo osmnáct lidí. Jednačtyřicet se těžce zranilo,“ poukázala senátorka. Za organizátory petice požadovala, aby dálnici ministerstvo zařadilo do programového prohlášení vlády a mezi strategické projekty.

Zatím je D43 schválená v úseku Bořitov-Svitávka. O tom, jestli tu nakonec silničáři začnou stavět dálnici nebo silnici první třídy, rozhodne studie. K dispozici ji mají mít koncem roku. „Vyhodnotí čtyři varianty. Podle předpokládané hustoty dopravy, ekonomických hledisek nebo třeba bezpečnostních požadavků,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký.

Právě první úsek severní části dálnice má vyřešit nebezpečné odbočky na Drnovice a Skalici nad Svitavou. Místo úprav křižovatek a stavby mostu navrhli zástupci Jihomoravského kraje silnici I/43 odklonit směrem na západ do trasy plánované dálnice D43.