Nafukovací hala v Boskovicích? Zatím odpískáno, peníze míří do nemocnice

Boskovice – Nafukovací sportovní hala vedle Základní školy Sušilova postavená do konce letošního roku. Provizorní řešení například pro florbalisty a volejbalisty na několik let, než se postaví zděné sportoviště. Tento záměr nedávno představilo vedení města boskovickým zastupitelům.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Do rozpočtu zařadili Boskovičtí na výstavbu haly deset milionů korun. Šatny a zázemí měly stát dalších několik milionů. Tento záměr však město odpískalo. Alespoň pro letošní rok. „Na zastupitelstvu jsme odsouhlasili, že peníze z této investiční akce převedeme na nákup přístrojů a vybavení městské nemocnice,“ uvedla boskovická starostka Hana Nedomová.

Město nechalo na výstavbu nafukovací haly vypracovat projektovou dokumentaci. Podle místostarosty Petra Malacha měly některé oslovené oddíly výhrady zejména k povrchu haly a zázemí. „Další dají přednost sportování v nově vybudované sportovní hale v sousední Svitávce. Projekt nafukovací haly tak pro letošek padá. Projektová dokumentace bude připravená. Jestli se k tomuto záměru po podzimních volbách nebo v budoucnu vrátí nové vedení města, nemůžu předjímat,“ řekl Malach.

Chybějící sportovní hala léta schází například boskovickým florbalistům. Dva týmy mužů, které hrály soutěže, jezdily trénovat do Letovic. Loni se však rozpadly. „Florbal je za mě v Boskovicích mrtvý sport, když nemáte odpovídající zázemí. Dojíždět někam dvacet kilometrů tam a zpět deset let, je k ničemu. I když část lidí florbalu nechala kvůli dojíždění do školy nebo do práce, tak v nové hale v Boskovicích jeden dospělý tým hraje soutěž určitě dál. A to nemluvím o mládeži,“ sdělil bývalý vedoucí florbalového oddílu Petr Martínek.

Dodal, že nafukovací hala by byla podle něj krok zpět. Stejný názor má na tento záměr také bývalý boskovický starosta a nyní opoziční zastupitel Jaroslav Dohnálek. „Projekt nafukovačky v této lokalitě je pro mě v současnosti mrtvá záležitost. Se zázemím by to stálo patnáct milionů. Za mě jsou to vyhozené peníze. Navíc sportovci předem hlásili, že to není pro ně výhodné řešení,“ řekl Dohnálek.

Jak tedy podle něj nejrychleji vyřešit absenci sportovní haly? „Koupit Jízdárnu, opravit ji na dočasné zázemí pro sport a aktivity školy. U nedaleké školy Sušilova zbourat tělocvičny a postavit halu tam. Ve Svitávce to zvládli za dva roky,“ upřesnil Dohnálek. Výkup pozemků, Jízdárny a její oprava, stavba haly a přístupových cest měly podle odhadů opozičních Sportovců pro Boskovice vyjít na bezmála osmdesát milionů.

Boskovičtí však v současnosti stále počítají se stavbou haly v Červené zahradě.