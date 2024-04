„Řeším ještě administrativu. Věřím, že zhruba do měsíce bude moje soukromá sbírka přístupná veřejnosti ve zkušebním provozu. Zatím uvažuju vždy o dvou dnech v měsíci. Tuto sobotu si vystavené vozy zájemci poprvé prohlédnou při tradičním moto srazu, Zaklikované. Uskuteční se v bývalém areálu Adamovských strojíren,“ říká za pořadatele akce z Vrak Veteran Car Clubu Michal Doležal.

Zhruba polovina této jedinečné sbírky pak bude k vidění právě v jednom z objektů bývalých Adamovských strojíren, který Doležal nedávno koupil a upravil na menší muzeum. Vystavená auta chce postupně obměňovat a jejich počet navyšovat. Zajím jich tam má čtrnáct.

„Mám tu Žigulíka, Oltcit, Moskvič, Zastavu, starou Škodovku a Trabanty. Vlastním ještě auta dalších značek, které se mi sem zatím nevešly. Nechtěl jsem mít sbírku nablýskaných veteránů. Proto je to takový autoarchiv patinovek. Každé z vystavených aut má, jak říkám, přiznaný zub času a vypráví svůj příběh. Chtěl jsem oživit vzpomínky lidí, že přesně tak si je pamatovali z ulice a svých vzpomínek. Zároveň tu některými vystavenými exponáty, nářadím a dokumenty částečně také připomínám historii Adamovských strojíren. Pracoval jsem v nich a hodně se mi vryly pod kůži. Jejich historie tu okolo v bývalém areálu na návštěvníky dýchá na každém kroku,“ popisuje vystavené exponáty sběratel.

Zdroj: Deník/Jan Charvát

A jak vlastně začal auta ze socialistické éry sbírat? „Původně jsem plánoval, že si koupím jednoho Trabanta kombíka. Na běžné ježdění a práci a pak ještě sedana na srazy a vyjížďky. Už tehdy jsem chtěl, aby auta byla různého stáří a lišila se. Postupem času jsem vozy z východního bloku začal opravovat a také i sbírat. Bylo to v době, kdy se lidé ve velkém těchto aut zbavovali. Najednou jsem měl asi dvacet trabantů a dalších aut a řekl si, že by z nich byla super sbírka, která by šla někdy vystavit. Před časem se mi podařilo pořídit vhodné prostory a teď tu stojíme,“ usmívá se Doležal.

S některými vystavenými auty už natočil desítky tisíc kilometrů po Evropě a částečně také v Asii. Z Adamova dojel v Trabantu například do Moskvy a zpět, do tureckého Istanbulu nebo projel Balkán. Jeho hobby ho navíc v posledních letech živí. Stará auta z východního bloku totiž opravuje a shání na ně také náhradní díly.

„Po letech se zase vrací do módy. U spousty rodin to byly první vozy a možná z nostalgie si je pořizují znovu. Přibývá také nadšenců, kteří s nimi cestují. Pro někoho recese nebo dobrodružství. Je to úplně jiné svezení, než moderními auty a přesně v duchu toho, že cesta je cíl. Rád jedu ve staré Škodovce, je pohodlná a bublání motoru vzadu je fajn. V Moskviči se člověk zase veze vysokou a houpavě, Trabant má zase kouzlo v poměrně svižné jízdě,“ dodává na závěr povídání muž s přezdívkou Mikeš.