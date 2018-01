Nadšenec má ve své sbírce transportér i polní kuchyni

Boskovice /FOTOGALERIE/ - Rachot motorů a vůně spáleného benzínu. To vše přitahovalo Františka Klíče z Boskovic na Blanensku už v dětství. Část života zasvětil sbírání historické vojenské techniky.

V jeho unikátní sbírce nechybí obrněný transportér, bojový motocykl či polní kuchyně. „Před patnácti lety jsme s kamarády založili Vojenský veterán klub Boskovický sedmizubec. Pořádali jsme srazy. S veterány také jezdíme na různé akce po České republice a testujeme pro zájemce historická vozidla. Tak aby mohla vyjet na silnice,“ říká prezident klubu František Klíč.



Už vstup do jeho kanceláře nenechá nikoho na pochybách, že se setkává s motoristickým fandou a milovníkem veteránů. Ve vitrínách jsou přilby, modely aut, vojenské techniky a na nástěnce fotografie z různých srazů historických vojenských vozidel. A také spousta pohárů. „Auta a motorky máme v naší rodině v krvi. Synové závodili na motorkách a čtyřkolkách a tento koníček se přenesl i na vnuky,“ komentuje sbírku pohárů sedmašedesátiletý muž.

První stroj si koupil v patnácti. Na moped si vydělal na letní brigádě. Ke sbírání veteránů se však dostal až poměrně pozdě, po padesátce. „Neměl jsem vhodné prostory a hlavně zázemí. Se syny se nám podařilo rozjet autodopravu, kde máme také dílny. Takže až tady v areálu naší firmy jsem se začal svému koníčku věnovat naplno. S opravami veteránů a údržbou mi pomáhají synové a naši zaměstnanci,“ upřesňuje Klíč.

Kdo je František Klíč

Narozený: v Boskovicích v roce 1950

Bydliště: Boskovice

Čím je zajímavý: Sbírá historickou vojenskou techniku a motocykly, společně s přáteli založil v roce 2002 Vojenský veterán klub Boskovický Sedmizubec.

Nová výzva: Uspořádat po letech v Boskovicích opět sraz historické vojenské techniky.



Jako první si koupil lehké vojenské terénní auto GAZ 69. Na inzerát. Jako ostatně většinu svých historických kousků. „S přáteli z veterán klubu se zaměřujeme na vojenskou techniku východního bloku. Je nejdostupnější a relativně dobře se pro ni shání náhradní díly,“ vysvětluje nadšenec.



Jeho nejoblíbenější kus je motorka s postranním vozíkem z první poloviny padesátých let. „Byla v hrozném stavu, ale s kamarády jsme ji dali dohromady. Pak jsem od přátel dostal k narozeninám jawu péráka. To je skvost,“ dodává.



Přes inzerát si před lety koupil i obrněný transportér. Za 120 tisíc. Na srazech je pro diváky velmi atraktivní. S přáteli z klubu, kteří vlastní další veterány, se starají o více než třicítku historických vozidel. Všechna jsou podle Klíče pojízdná. „Starou vojenskou techniku se snažíme opravovat a udržet v pojízdném stavu. Přibližuje lidem kus historie,“ doplňuje Klíče člen veteránského klubu Josef Hrňa.



S opravami veteránů Klíčovi pomáhá také Karel Svěrák. „Při opravách se snažíme co nejvíc zachovat původní vzhled. Často musíme improvizovat, ale výsledek stojí za to. Třeba jízda na historické motorce je něco úžasného,“ říká Svěrák.



Nadšenci historické vojenské techniky pořádali v minulosti srazy v Boskovicích. Přes deset let. Teď mají pauzu a s technikou vyjíždí na okolní akce. Podle Klíče však čím dál méně. Letos se chystají začátkem května do Třince. „Stárneme a organizování vlastních srazů už je hodně náročné. Sbírku veteránů se rozšiřovat nechystám. Ale k sedmdesátce bych si chtěl ještě jeden sraz v Boskovicích, jaké jsme dříve dělávali, nadělit. Snad vydrží zdraví,“ uzavírá Klíč.