Nádraží v Blansku: kvůli podloží mění stavbaři základy

Blansko – Dělníci v Blansku pokračují na stavbě nového nádraží za zhruba padesát milionů korun. Tam, kde před nedávnem jezdily autobusy, se teď pracuje.

Kvůli tomu cestující jezdí z náhradních stanovišť. „Trochu mě to v první chvíli zmátlo, ale všechno je označené a dispečer mě navedl ke správnému autobusu,“ vzpomněla na zážitek z cesty do práce Jitka Ševčíková z Blanska.

Linky do Kuřimi, Benešova, Boskovic a do Lomnice odjíždějí z parkovacích míst pro osobní auta ve Svitavské ulici. Linky do Bousína, Studnic, Vyškova a Olomučan jezdí z prostoru od řeky Svitavy u nové cyklostezky.

Stavbaři v současné době kopou kanalizaci a pokládají základy terminálu a sloupů, které ponesou střechu nad odjezdovými ostrůvky. Museli se také vyrovnat s prvními překážkami. „Kvůli nestabilnímu podloží jsme změnili způsob založení stavby. Základy nebudou z podélných pasů, ale využijeme piloty,“ vysvětlil Tomáš Vykydal, technický náměstek společnosti ČAD Blansko, která je investorem stavby.

Podle něj ale změna žádné zdržení nezpůsobí. Vše pokračuje podle plánu. „Problém jsme vyřídili rychle, určitě neprodlouží dobu výstavby,“ ujistil Vykydal. Nový terminál má být hotový do konce června.