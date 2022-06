Z dokumentů, kde jsou nabídky popsané, vyplývá, že městu by pronájem a následný prodej pozemků vynesl kolem 158 milionů korun. Plus zhruba 140 nových pracovních míst. „Peníze bychom použili na vybudování nových krytých lázní. Podobně jako prostředky za prodej pozemků v lokalitě v ulici Poříčí, kde se buduje místo původních skleníků obchodní centrum,“ uvedl již dříve Deníku Rovnost starosta Jiří Crha.

Jednou z firem, kterou radní doporučili, je blanenská společnost Blata. Ta je známá výrobou motocyklů a vyrábí také pro letecký a obranný průmysl. Zázemí má na okraji Vojánek, kde chce rozšířit výrobu. Zájem má o 5 700 metrů plochy a počítá s 38 novými místy.

Další z doporučených investorů je společný projekt blanenských firem Metalkovo a Chemoplast. Zabývají se galvanickým zinkováním, obráběním kovů a výrobou plastových produktů. Žádají o plochu 12 400 metrů a po rozšíření výroby počítají s bezmála osmdesáti novými místy.

Má to háček

Přes dva hektary nabízené plochy pak chce zaplnit společnost Dekinvest, která podala nejvyšší nabídku. Za metr čtvereční je ochotná zaplatit více než čtyři tisíce korun. Městu se tak pronájmem a prodejem pozemků rýsuje obchod za 90 milionů. A k tomu pětadvacet nových pracovních míst. Má to ale háček. V materiálech pro jednání zastupitelstva je v nabídce společnosti uvedeno poradenské centrum. Dále pak půjčovna stavebního a zahradního nářadí a strojů, míchárna barev a omítek, klempířské dílny či prodejní centrum pro dům a zahradu.

„Nabízená plocha je v územním plánu zařazena do zastavitelných ploch pro průmyslovou výrobu a skladování. Obchodní činnost se zaměřením, kterou chce tato společnost ve Vojánkách provozovat, lze umístit zejména v plochách občanského vybavení komerčního typu. Ve specifických případech i jinde ale s přihlédnutím k rozsahu záměru a vlivům záměru na okolí,“ upozornil v komentáři k materiálům pro zastupitele za blanenský stavební úřad Jiří Kouřil z oddělení územního plánování a regionálního rozvoje.

Dodal, že původně měl mít ve Vojánkách tento investor zájem o menší plochu, kam by přesunul svůj areál z blanenské ulice Pražská. Nakonec to na poslední chvíli změnil. „Informace o většinové náplni této části areálu byla dodána až v prvním květnovém týdnu a při jednání byla doplněna tím, že bude ještě zpřesněna či změněna. Mělo by k tomu dojít, protože aktuálně představený záměr Dekinvest se z velké části kryje s náplní záměru investora pro první řešení areálu obchodního centra v lokalitě bývalých skleníků. Tam je ve funkčním typu občanské vybavení komerčního typu,“ připomněl Kouřil.

Poukázal také na to, že využití nabízené městské plochy pro čistě komerční účely a ne na průmyslovou výrobu a skladování, může znamenat problémy z hlediska dopravní obsluhy.

Naposledy měla volnou plochu ve Vojánkách s městem smluvně rezervovanou společnost Pyrotek CZ. V průmyslové zóně plánovala dvě výrobní haly, administrativní budovu a pracovní místa zhruba pro osmdesát lidí. Investici za bezmála tři sta milionů korun však udělala tlustou čáru přes rozpočet epidemie koronaviru.

Stanovené podmínky společnost v dohodnutém termínu nedokázala splnit a na několikaletém odkladu výstavby se se zástupci města nakonec nedomluvila. „Žádali jsme o tříletý odklad, ale nedohodli jsme se. Je jasné, že pokud má město další zájemce, chce volné pozemky využít hned,“ řekl tehdy jednatel společnosti Michal Streck.