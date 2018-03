Nabízí budovu bývalé hasičky. Aby to nedopadlo jako s výškáčem, bojí se lidé

Blansko – Blanenské zastupitelstvo schválilo možnost pronajmout a později prodat budovu bývalé hasičky v centru města naproti základní umělecké škole.

Všechny smlouvy týkající se objektu jsou vypovězené. Second handy, opravna obuvi a další obchody už v něm nefungují, v domě se netopí, a tak chátrá. Podle starosty Iva Poláka se o objekt zajímají potenciální investoři a město se tak rozhodlo otestovat, jaký je jejich záměr. „Vyhrazujeme si právo žádnou z nabídek nerespektovat. Uvidíme, jaké přijdou a zda budou vyhovovat městu i obyvatelům,“ uvedl blanenský starosta.

3 500

korun za metr čtvereční. To je minimální nabídková cena, kterou odsouhlasili blanenští zastupitelé k pronájmu a následnému prodeji budovy hasičky v centru města.

Podle jeho představ by v přízemí mohly být služby či komerční zóna. „Chceme upravit i tuto část města a prodloužit osu mezi Rožmitálovou ulicí a zámkem,“ dodal Polák.

Většina opoziční KSČM nesouhlasí. „V Blansku už bylo dost historických budov, kde byl dobrý záměr pronajmout a postavit něco pěkného, ale vždycky to dopadlo špatně,“ uvedl její blanenský předseda Emil Pernica v návaznosti na objekt bývalého Adastu nebo na výškovou budovu.

Paralelu zde vidí také Markéta Drahovzalová. „Hasička by měla zůstat ve vlastnictví Blanska nebo by mělo město alespoň zajistit kvalitní smlouvu. Aby to nedopadlo jako s výškáčem,“ bojí se žena z Blanska.

Případným pronájmem či prodejem by město ztratilo nad budovou kontrolu.

IVETA BORKOVÁ