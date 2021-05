Lesníci ze Školního lesního podniku Křtiny se v Adamově před časem pustili do těžby listnatých stromů ve stráni nad železnicí. A také nad tamním hřbitovem v sídlišti Ptačina.

V lese v zimních měsících vykáceli suché a proschlé kmeny, které zasáhlo sucho z předchozích let. Nad tratí podle lesníků těžba finišuje. Kvůli prosychání stromů, museli zvolit rychlejší postup a odtěžit naráz větší plochu. „Dřeviny v této lokalitě jsou již mýtně zralé a tudíž jsou určeny k postupné obnově za mladé jedince. Pokud by nedocházelo k nahodilým těžbám porosty by byly postupně rozpracovány malými proužkovými sečemi, ovšem rychlost prosychání nás nutí volit rychlejší postup,“ informoval na webu města vedoucí polesí Vranov Ivo Březina.