Blansko – Kolem zbytků po zbouraném hotelu Dukla v centru Blansku vyrostou nové budovy s byty, obchody a také podzemní parkoviště. Tak si to aspoň plánuje vedení města, které pozemky na náměstí Republiky teď nabízí developerům.

Záměr prodat více než čtyři tisíce metrů čtverečních už několik dnů visí na úřední desce. Město hledá zájemce, který by pozemky, kde jsou zatím parkoviště a další plochy, odkoupil a zastavěl. „Měly by tam vyrůst budovy smíšeného využití s převahou bydlení. V podzemních prostorách by pak měla vzniknout parkovací místa s dostatečnou kapacitou pro zamýšlené objekty a také jako náhrada za stávající parkoviště,“ uvedl blanenský místostarosta František Hasoň.