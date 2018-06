Na ukázky lidových řemesel dohlížel v Kunštátu i Tomáš Garrigue Masaryk

Kunštát /VIDEO, FOTOGALERIE/- Jedenáctý ročník Svátku řemesel a ušlechtilých koní obohatila v Kunštátu nejen vystoupení a ukázky historických řemesel, ale také prezidentská návštěva. Letošní ročník byl totiž speciální oslavou sta let od založení Československa.

U brány do areálů před Panskou zahradou se tvoří na obou stranách asi desetiminutové fronty. Slavnostní zahájení je v jedenáct hodin, a všichni chtějí být co nejdříve v centru dění. „Jedeme sem letos poprvé. Na doporučení známých, kteří odsud pochází. Jsme překvapení, kolik je tady lidí. Věříme, že to bude stát za to, jen už by se mohla řada pohnout,” komentuje Marie Barošová z Brna.

Je nadšená z toho, že se při akci vrátí zpátky v čase a ukáže tak vnoučatům řemesla, která možná ani neznají. „Já si něco pamatuji a možná, že jak uvidím někoho něco vyrábět, vzpomenu si, že jsem to taky dělala. Ale dnešní děti už spoustu řemesel neznají,” dodává žena před vstupem do areálu.

Z hlavního pódia vítá tisíce návštěvníků i předseda spolku Řemesla v Kunštátu Libor Janča. „Jsem rád, že se nás tady sešlo tolik, a děkuji všem za podporu našeho spolku. Věřím, že si všichni celý den užijí, počasí nám snad bude přát,” říká Janča při slavnostním zahájení druhého dne akce.

Smyslem celé akce je podle výkonné ředitelky festivalu Ireny Kupkové připomínat lidová řemesla a oživovat historickou paměť společnosti. „Pro návštěvníky jsme připravili ukázku koňských spřežení, historických kočárů, historické techniky a parních strojů. Navíc nás přijde navštívit Tomáš Garrigue Masaryk," přiblížila Kupková.

Celá zahrada je plná řemeslníků. Najdou se tam truhláři, tesaři, zámečníci, mincaři , přadleny nebo třeba kovář.

Lidé oceňují hlavně možnost si jednotlivá řemesla osobně vyzkoušet. „Je to skvělé. Něco si vyzkouším já, manžel i děti. Jsem zvědavá, jak jim to půjde, když znají jen počítač nebo televizi," směje se Jana Javůrková z Blanska při pozorování dětí, které se snaží společnými silami přeřezat kládu. „Moc jim to nejde, ale snaží se. Já sama bych to asi nezvládla, ale nemůžu jim to říct," dodává žena.

Pořadatelé pro hosty připravili také ukázky gymnastiky na koni, vystoupení harmonikářů, drezůru koní nebo rytířský turnaj. Všichni ale netrpělivě čekají na příjezd Masaryka, který má za úkol připomenout sté výročí založení republiky.

Někteří návštěvníci přišli jen kvůli němu. „Jsem zvědavá, jak bude vypadat, a jestli se pořadatelům podaří vychytat věrnou podobu prezidenta. První republika má své kouzlo a Masaryk je člověk, kterému bychom měli být vděční ze všech nejvíce," říká Ludmila Votavová.

Sotva dokončí větu, ozývá se dusot kopyt. Za koněmi přijíždí v autě Masaryk.