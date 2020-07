Na sportovním ostrově opraví stadion. V bývalé ubytovně budou klubovny

Nedopalky, plastové lahve, střepy. To vše běžně nacházeli blanenští atleti při trénincích na tribuně, v okolí běžecké dráhy nebo i v doskočišti na stadionu v ulici Mlýnská. To má být minulostí. Na sportovišti se totiž dělníci nedávno pustili do rozsáhlých oprav přibližně za čtyři miliony korun.

Blanenští se pustili do oprav stadionu na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka. Dělníci opraví tribunu a udělají nové oplocení. Finišuje také rekonstrukce tamní ubytovny. V ní budou po přestavbě klubovny a kanceláře. | Foto: archiv města Blanska

Kolem stadionu na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka bude také nový plot. „Konečně. Za plot jsme lobovali už několik let. Areál nebyl celý oplocený a scházela se tady po večerech různá sebranka, po které zůstával nepořádek. Jsme rádi i za opravu tribuny, ta už byla v šíleném stavu,“ řekl Deníku předseda atletického oddílu ASK Blansko Martin Bezdíček. Důchodce spadl z kola do řeky. Skončil na chirurgii Přečíst článek › Opravy stadionu souvisejí s postupem blanenských fotbalistů do druhé ligy, která má odstartovat za několik týdnů. Součástí oplocení jsou také nové vstupní brány a branky, i takzvaný antivandal koridor pro fanoušky. Úprav a nových sedaček se dočká také tribuna. „Na tribuně je už sundaný střešní plášť a opláštění zadní strany. Dělníci obrousí nosnou konstrukci, kterou pak natřou. Rozbité lavičky na tribuně nahradí nové sedačky. Vejít by se jich tam mělo přes pěst set,“ uvedla blanenská úřednice z investičního odboru Leona Mazourková. Do konce srpna má být hotová také rekonstrukce nedaleké ubytovny za přibližně patnáct milionů korun. Dělníci zchátralý objekt přestavěli na klubovny sportovních oddílů a kanceláře městské společnosti Služby Blansko, která se ve městě stará o sportoviště.

