„Ve Slavkově u Brna a Bučovicích jejich provoz ale pravděpodobně k třicátému dubnu ukončíme kvůli malému zájmu. Ve Vyškově plánujeme přesun do patra nádražní budovy, ale zároveň omezíme provozní dobu,“ sdělil v úterý ředitel společnosti Vydos Bus Igor Čeki.

Podobná situace je podle něj i v Boskovicích na Blanensku, kde ale pokračují jednání. Pro mnohé cestující je služba důležitá. „Autobusem jezdím příležitostně a moje první cesta vede samozřejmě k okénku kanceláře s dotazem, co mi zrovna jede,“ reagoval na chystané změny například Jaroslav Vocelka z Vyškova.

Pomoc přímo na nádraží oceňuje. „Je to pro mne jednodušší, než hledání v jízdním řádu, nebo dokonce na internetu. Pro občasné cestující jako já by to tedy znamenalo komplikaci, zatímco ti co jezdí autobusy pravidelně by to tolik nepocítili,“ uvažoval Vocelka.

Nezájem ze všech stran

Společnost Vydos Bus bylo povinna, aby udržela provoz informačních kanceláří právě do třicátého dubna letošního roku. „Je to o ale o zájmu všech zainteresovaných stran včetně kraje a provozovatelů,“ zdůraznil její ředitel Čeki.

Zájemci každopádně na místě neztratí možnost kontrolovat nejbližší odjezdy vlaků. „Naše společnost vlastní informační panely vyškovském autobusovém nádraží a to jak v budově čekárny, tak v prostoru před ní. Informace o odjezdech posílá firma KORDIS, která také má také vlastní informační panely na nádražích ve Slavkově u Brna, Bučovicích a v Boskovicích,“ informoval za provozovatele Jaroslav Polišenský.

I v případě rušení a omezování kanceláří se však nabízejí alternativní možnosti k vyřizování průkazek, které ocení zvláště školáci. „Prodej průkazek zůstane dle našich zjištění na nádraží Českých drah a na Poště,“ ujistil Polišenský.

Právě nádraží ve Vyškově si přitom v uplynulém období prošlou velkou proměnou. Náročnou rekonstrukci za zhruba padesát milionů dokončili provozovatelé loni. „Nová podoba nádraží přinesla cestujícím lepší komfort, zjednodušenou orientaci a lepší pohyb po areálu včetně invalidních, kteří měli dříve horší podmínky. Vyměněný je také mobiliář,“ dodal za společnost KRODOS SERVIS Polišenský.